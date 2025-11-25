Радев пак се оплете между мирните планове и политическите маневри

Президентът Румен Радев заяви, че вярва в нуждата от бързи преговори за край на войната в Украйна, но думите му бяха придружени с познатото за него дистанциране и фокус върху външната политика, докато конфликтите у дома се задълбочават.

„Мирни планове много, но мирният договор се пише от победителите“, каза той, като допълни, че не трябва да се допуска тази историческа логика да се повтори с нови жертви и разрушения. По думите му България трябва да помага с поведение и решения, но президентът не уточни какви точно действия предлага страната ни да предприеме.

Радев хвали плана на Тръмп, но предупреждава Европа

„Виждаме един рационален план за бърз мир на президента Тръмп, който явно вижда, че ситуацията на бойното поле се развива неблагоприятно за Украйна“, заяви Радев. Той подчерта, че САЩ опитват да предотвратят по-тежък сценарий за Киев.

По думите му Европа настоява да бъде фактор, но трябва да прецени дали е готова да поеме отговорността, ако пропусне момента за мир. Той отбеляза, че и европейските предложения вече приемат фронтовата линия като отправна точка за териториални разговори, което означава предстоящи тежки преговори за земя.

Въпреки призивите към Европа и партньорите, Радев не представи ясна българска позиция по въпроса – нещо, което той самият настоява да бъде формулирано.

Остра реторика вътре, без конкретни решения

Президентът нападна български политически сили, като заяви, че някои „довчера целуваха украинския флаг, а днес ту го махат - ту го връщат - жалка работа“.

Той коментира и случая с нападнатия в Скопие Владимир Перев, настоявайки Северна Македония най-сетне да провежда ефективни разследвания на посегателствата срещу българи.

По темата за бюджета държавният глава призова за предпазливост и предупреди за „радикализация на протестите“, определяйки финансовата рамка като „бюджет на счупения диалог“.

Радев твърди, че още не е видял финалните параметри, за да реши за евентуално вето.

Когато става дума за Авиоотряд 28 - неудобните теми тежат

Коментирайки предложението на Делян Пеевски Авиоотряд 28 да бъде закрит, Радев не спомена собствените си полети, но насочи разговора към премиера и председателя на Народното събрание:

„Г-жа Рая Назарян как да стигне до Брюксел? Да не би да е с гражданските авиолинии?“, запита той.

Факт е, че президентът с видимо неудобство реагира на темата за харчовете с държавния самолет, която Пеевски остро постави, включително по отношение на предишни и настоящи „воаяжи“ с публични средства.

И още спорове - НСО и „Лукойл“

След като първоначално се отдръпна от журналистите, Радев се върна да отрече твърдения за пътуванията на съпругата му Деси Радева и ползването на охрана. „Това е клевета“, отсече той.

Президентът се върна повторно пред камерите и по темата „Лукойл“, като атакува управлението на Борисов и отбеляза, че по времето на служебния кабинет на Гълъб Донев нефтеният гигант е платил 214 млн. лв. корпоративен данък „за първи път“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com