Братя с грим с размазващо видео! Прави ли Радев агенция за подслушване?

С ново видео, този път за Румен Радев, излязоха царете на политическата сатира Братя с грим. Напоследък те пуснаха няколко клипа, които за минути станаха абсолютен хит в мрежата. Сега те представиха мегапродукцията "Диктатора", в която отговарят на въпроса какво ще стане, ако "утре" Румен Радев спечели изборите и дали ще учреди министерство на пропагандата и агенция за подслушване.

В "Диктаторът" Братя с грим показват каква би била България при Мистър Кеш и помагачите му Николай Копринков, Димитър Стоянов (Митьо есемеса), Иван Демерджиев и Слави Василев, синче на приватизатора на завод "Мраз" Васил Василев, пише ПИК.

"… Напоследък се говори за президентска партия...

Ние обаче затваряме тази страница от историята, преди да е написана. Защото, знаем как ще изглежда България, управлявана от него. За щастие, единственото място, където това може да бъде реалност, е в наше видео", категорични са разобличителите на Радев.

И така... Добре дошли в бъдещето, канят ни създателите на бруталното честния клип.

Годината е... ами, няма значение. Защото в България на Румен, времето се движи само назад.

"….Магазините не са същите.

И Коледа не е същата.

И като говорим за връзки...

Копринков, известен като президента в сянка, е превърнал държавата в машина за пари и се грижи да не стават грешки.

А когато стават грешки - той знае как да се погрижи за тях и за себе си…", уверява ни гласът зад кадър.

"… Първо дойде агенцията за подслушване, за да знае държавата какво си мислиш в собствения си дом. След това забраниха всичко, което не е тяхно - музиката, филмите, езиците. Да, Иван направи грешка. Не трябваше да качва мемета за Радев във фейсбук, който също забраниха. И така дойде диктатурата. А какво е един диктатор без министър на пропагандата, който да контролира новините?...", продължават наратива си разказвачите.

"…. Големите диктатури винаги се градят върху проста сделка: вие давате свободата си... а те си взимат всичко останало. Защото е по-лесно да ограбиш народ, който е научен да ръкопляска, докато джобовете му са празни. Това е цената на вашето подчинение. Добре дошли в тяхната България…", обобщават Братя с грим.

Клипът показва как най-верните марионетки на Румен Радев са овладели ключовите лостове и бдят зорко кой какво шепне и мисли в собствения си дом.

За всяка дума извън "правата линия" непослушните биват интернирани в "затвор за свободната мисъл" (където в килиите висят портрети на Вожда, а ако случайно набелязаните носят дънки или ползват Netflix, наказанията са драконовски. "Лепнаха ми 15 години, само защото съседът написа донос, че имам таен акаунт", "Шшшт, и пейките имат уши, ще ти дам един YouTube", са само малка част от "светлото бъдеще" при Диктатора.

Икономиката се е върнала 30 години назад. Магазините са празни, храна няма, а редовите граждани се записват дни напред за бучка сирене и кофичка кисело мляко. Токът също е лукс, живее се на тъмно и студено. Защото газът е на сигурно място. Пазят го в "Боташ". Картофът е патриотичен зеленчук, а останалият зарзават е заклеймен. В автокъщите се предлагат шкоди.

В същото време най-близкия кръжец на Диктатора живее царски, замезва с хайвер от белуга, пътува с частни самолети до Монако и се къпе в мраморни вани с вода от Алпите.

Сестрите Кардашиян са любимки на Вожда, а жена му Десислава Радева си прави устата за нова къща като тази на Ким. Междувременно избира ексклузивни чанти и бижута, на непосилни за бедния българин цени. Любовницата му, назначена по съвместителство за секретарка, се зарича да яде само черен хайвер в знак на "солидарност" с бедния народ.

Куфарчета, препълнени с кеш, отиват при своя краен получател. "Праща ме Копринков. Каза да донеса това и да изпълнявам всичко, което кажете Вие, Деси" е паролата, отваряща всяка врата.

