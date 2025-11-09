Тежко предупреждение към Радев! Костадин Ангелов удари по масата

Ако Румен Радев реши да наложи вето върху промените, които парламентът прие във връзка с особения управител на "Лукойл", то ще бъде преодоляно в рамките на часове.

Това предупреди председателят на Съвета за съвместно управление Костадин Ангелов. Припомняме, че управляващото мнозинство разшири правомощията на особения управител във връзка със санкциите, които администрацията на САЩ наложи на "Лукойл".

"Ако Радев наложи вето, той тотално казва, че работи за Русия. Това е президентът, който твърди, че Крим е руски. Това е президентът, който ще защити интереса не на България, а на Русия. Обещаваме му, че това вето ще бъде преодоляно в рамките на часове. Това няма да попречи на НС да защити интереса на българските граждани. "Лукойл" ще бъде оценена и продадена на пазарна стойност, ако изобщо бъде продавана, на този, който даде най-добри пари. И тези пари ще отидат в банка, ББР и ще се пазят, ще стоят в сметка и ще бъдат дадени на собствениците, когато премахнати санкциите. Това, което се случва, е обсъдено както със САЩ, така и с ЕК - като поведение, законодателство, решение. И България не е първата държава, в която това се случва. Германия също е такава държава", коментира казуса Костадин Ангелов пред БНТ по-рано днес.

В петък темата бе бурно засегната и в пленарна зала. По време на дебатите зам.-председателят на парламентарната група на ДПС-Ново начало Станислав Анастасов предупреди, че законопроектът трябва да бъде приет максимално бързо.

"Имаме 14 дни, за да направим конкретните стъпки, така че рафинерията в Бургас да може да продължи да работи, съответно да получи лиценз от Трежърито на САЩ. Затова предлагаме тези стъпки. Искам да направя едно ясно пояснение - всеки, който се опитва да бави този законопроект с разни трикове , е много ясно, че работи за това рафинерията в Бургас да спре да работи", обясни Анастасов.

Той се обърна към всички в залата, включително и към президента Румен Радев: "Ако пак му мине през ума да налага вето и да бави 14 дни. Всяко забавяне на този законопроект ще направи така, че рафинерията в Бургас да спре да работа".

