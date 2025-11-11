Радев го удари на флирт с бизнеса

В желанието си да воюва с управляващото мнозинство и кабинета за всичко Румен Радев започна да флиртува дори с бизнеса. Президентът, който нито веднъж не е направил предложение в защита на интересите на предприемачите и работодателите в България, ненадейно влезе в ролята на глас на бизнеса и обяви, че му се извинява за Бюджет 2026.

"Макар, че президентската институция е в страни от законодателната и изпълнителната власт и не участва в изготвянето на бюджета, по Конституция все още президентът представлява България в международните отношения, тоест средата, в която вие оперирате. Аз искам да ви се извиня за бюджет 2026, защото бюджетът е не само израз на политиката и приоритетите на управляващите и това е тяхно право, но начинът на изготвяне, представяне и комуникиране на бюджета е израз на отношението на властта към хората, които пълнят бюджета", каза той пред работодатели, отличени с наградите "Мениджър на годината".

В приветствието си към финалистите и участниците в конкурса държавният глава отбеляза, че успехът на бизнес лидерите, които имат визия не само за бъдещето на своя бизнес, но и на страната ни, придобива по-голяма стойност на фона на редица предизвикателства - дълбоки промени в геополитически план, в глобалната икономика, бурното навлизане на изкуствения интелект.

По думите на президента постиженията на българските предприемачи имат още по-голямо значение предвид факта, че те се конкурират на световния пазар с успешни компании, които имат възможността да се развиват в по-благоприятна среда за правене на бизнес.

