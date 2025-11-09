Огромен проблем с пенсиите. Започва реформа

Започва голяма пенсионна реформа. Пътната карта за пенсионната реформа трябва да бъде приета до 31 декември т. г. Това съобщи в интервю за БНР Деница Сачева, зам.-председател на ПГ на ГЕРБ-СДС в НС.

"Правителството работи и чакаме МТСП да дадат информация докъде са стигнали. Усъвършенстването на пенсионната система трябва да бъде стабилна. Пътната карта ще даде хоризонт, в който трябва да се случат определени процеси, защото ако не се случат, ще бъдем изправени в криза. Тази година 12 млрд. лв. има трансфер към НОИ. Това надвишава 47%, но е критична точка. По важно е ,че до 3 – 4 години в пенсия излизат около 110 000 души, а на пазара на труда ще влязат 50 000 души. Ако не предприемем стъпки сега, кризите след 4 години няма да могат да бъдат решени от днес за утре", обясни Деница Сачева.

Сачева обясни, че вдигането на пенсионните осигуровки с 2 процентни пункта е било планувано, но с по процент за 2026 и 2027 г. Сега обаче се е наложило да бъде изтеглена промяната по-рано, за да се осигурят приходите и да се осъществят законодателните текстове.

"Почти 67% от бюджета са плащания за заплати, здравни и социални. Обективно преценяваме, че нямаме мнозинство за тежки структурни реформи и не искаме да влезем в еврозоната, за да дадем храна на партиите, които казват, колко е зле там", коментира Сачева.

Предполагам, че още следващата седмица бюджетът ще влезе в НС. Днес никой не поема отговорност за недалновидното си законодателство, а се коментира, че сме предложили бюджет, който изпълнява закона, каза още Сачева.

"В ситуацията, в която се намираме и ясното желание да бъдем стабилно правителство, и плавно да влезем в еврозоната, не искаме да търсим плаващи мнозинства, особено за бюджета, защото това би застрашило нашата голяма цел. В бъдещи времена, при прекрояване на света, България трябва да бъде част от общите европейски политики и да завърши напълно своята европейска интеграция. Наясно сме с рисковете, които поемаме и искаме да носим отговорността", заяви Деница Сачева.

И посочи аргументи:

Ако ГЕРБ имаше 121 депутата, щеше да има друг бюджет. В момента има 66 депутата, работи в сложно коалиционно споразумение. Налага се да имаме политика на сътрудничество. Нашата преценка е, че не можем да търсим алтернативни мнозинства. Интересуваме се от нещата, които са възможни, разумни и полезни. Да, бюджетът е коалиционен и отразява вижданията на всички парламентарни групи, които ще го подкрепят.

Тя е категорична по отношение на проекта за бюджет за 2026 г., че имат оценка и тя е, че "правим възможното тук и сега".

Бързането за Лукойл е, защото часовникът тик-така и до 21 ноември няма време, напомни тя.

"Това в петък е лакмус за информираност, организираност и адекватност на опозицията. Сега в момента сме притиснати от крайните срокове, да реагираме адекватно, допълни Сачева и призна, че се надява президентът Радев да не наложи вето, за да не се губи време.

А за избора на особен управител на рафинерията, посочи, че "има хора в държавата, които имат решения и работят да има":

"За нас е важно след 21 ноември т. г. рафинерията да не спре да работи, защото иначе ще е катастрофа и след това ще е трудно да стартира работа. И всякакви обяснения след това ще бъдат несъстоятелни."

Сачева припомни, че министърът на енергетиката Жечо Станков е имал срещи с американския си колега и се работи по всички възможности рафинерията да не спре на 21 ноември т. г.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com