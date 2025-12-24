Станкулова смути народа навръх Коледа

На Бъдни вечер синоптичката на Нова телевизия Никол Станкулова съобщи прогнозата за времето с Лара, която идва от приюта на „Екоравновесие“ с надеждата в един от най-светлите празници да успее да намери верен приятел и стопанин, с когото да изживеят много щастливи моменти.

Коледата тази година ще премине с валежи, застудяване и усложнена пътна обстановка. В някои райони започналите валежи в страната ще продължат и утре, като там много места ще бъдат интензивни и значителни.

С умерен и силен североизточен вятър ще нахлува студен въздух и в много части на западна и северна България още сутринта дъждът ще преминава в сняг. По северозападните планински проходи ще се натрупат 15 - 20 см снежна покривка и пътната обстановка ще се усложни, особено на прохода Петрохан.

За цялата страна утре е в сила жълт и оранжев код за опасно време, предупреди Станкулова.

На изток ще бъде ветровито, а на северозапад и в планините ще вали интензивен сняг. Възможно е и бързо повишение на речните нива на север.

Температурите през целия ден ще са около нулата, по-топло ще е в южните части, където очакваме стойности до 9 - 10 градуса, обясни още тя.

Ако за празника сте се насочили към планините бъдете внимателни и подготвени за зимни условия. През целия ден се очакват интензивни снеговалежи със силен източен вятър и условия за навяване. Температурите вече ще са трайно под нулата, като по върховете ще отчитат около минус шест - седем градуса. На места очакваме там да се натрупа до 30 см нова снежна покривка.

В петък валежите ще спрат и облаците ще се разкъсат. Въпреки това ще остане студено, с температури около нулата.

В дните до края на годината с умерен северен вятър ще се пренасят студени въздушни маси от Арктика. Сутрин в някои котловини ще отчитат до минус 10 градуса, а максималните ще бъдат около нулата, обобщи Никол Станкулова.

