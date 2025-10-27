Радев отива в Саудитска Арабия. Диалог за инвестиции и бъдеще

Президентът Румен Радев ще посети Саудитска Арабия по покана на престолонаследника и министър-председател на кралството Мохамед бин Салман. Българският държавен глава ще участва в Деветото издание на форума „Инициатива за бъдещи инвестиции“ в Рияд – международна платформа, която събира световни лидери, инвеститори и иноватори, за да обсъждат глобалните икономически тенденции и възможности за сътрудничество.

Програмата на визитата

В първия ден от посещението си президентът Радев ще се срещне с представители на българската общност в Саудитска Арабия. Приемът ще се проведе в българското посолство в Рияд. На 28 октомври държавният глава ще присъства на официалното откриване на форума „Инициатива за бъдещи инвестиции“, а по-късно през деня ще участва в дискусия на тема „Каква е истинската цена на икономическата сигурност“. Очакват се и редица двустранни срещи на високо и най-високо ниво.

Инициативата за бъдещи инвестиции

Форумът „Инициатива за бъдещи инвестиции“ е организиран от FII Institute – неправителствена организация, фокусирана върху технологичното и устойчиво развитие. Събитието събира държавни и правителствени лидери, политици, инвеститори и представители на бизнеса от целия свят. Сред обсъжданите теми са изкуственият интелект, високите технологии, образованието, здравеопазването и екологичните решения. Провеждането на форума е част от дългосрочния план на Саудитска Арабия „Vision 2030“, чиято цел е да модернизира икономиката и да намали зависимостта ѝ от износа на петрол.

