Кабинетът "Желязков" подаде оставка

Премиерът Росен Желязков подаде оставка! Това съобщи самият министър-предвседател след заседание на Съвета за съвместно управление.

Първоначалният план на коалицията ГЕРБ, ИТН и БСП бе да преодолее вота на недоверие, а след това министър-председателят да обяви оставката на правителството си. Последните разговори между управляващите обаче промениха замисъла. Това наложи и извънредната почивка на парламента вместо още в 13,30 да бъде гласуван вотът на недоверие.

Гласуването беше насрочено за 13,30 часа - 24 часа след края на дебатите, както е по правилник. Депутатите бяха в почивка до 13 часа, която обаче се проточи повече. В часа за гласуването в залата влезе лидерът на ДПС Делян Пеевски. Половината депутати на управляващите обаче ги нямаше - липсваше цялата група на БСП, както и ръководството на ГЕРБ. Освен това нито един министър не се яви за гласуването - нямаше го и премиера Росен Желязков.

Нашата коалиция се събра и обсъди предизвикателствата, пред които сме изправени и решенията, които трябва да вземем. Нямаме съмнение, че на предстоящия вот на недоверие правителството ще получи подкрепа. Но за нас решенията на НС имат смисъл, когато изразяват волята на суверена. Желанието ни е да бъдем на нивото на това, което очаква обществото. В момента, както Конституцията повелява, властта произтича от гласа на народа. Чуваме гласа на гражданите, протестиращи срещу управлението. За оставката глас надигнаха млади, стари, хора от различни етноси. Подкрепяме гражданската енергия, поощряваме я. Кабинетът е създаден от разнородни партии, обединени по европейски път. България да бъде част от държавите, които изградиха най-стабилния съюз - ЕС. Постигнахме еврозоната и макроикономическа стабилност, достигнахме небивал ръст на приходите. Ще изпълним бюджетната рамка за 2026 г. План-сметката, която предложихме, беше на социалната защита и увеличаване на покупателната способност на гражданите. Това сякаш не можа да бъде докрай обяснено или опонентите ни не успяха да го разберат. Протестът беше срещу самонадеяност и арогантност, за начина, по който ценностите на демокрацията се изпълняват", каза Желязков на извънреден брифинг след Съвета.

Според него протестът трябва да излъчи своите лидери, а те - своите виждания за управлението в прехода към евро. "Трябва да има гаранции за това преди гласуването на бюджета иначе ще се наложи да внесен удължителен закон", допълни премиерът.Оставката идва след внесени шест вота на недоверие от страна на опозицията и многохилядни протести в редица населени места в България и чужбина. Демонстрациите започнаха като израз на недоволство срещу параметрите на първия бюджет в евро - този за 2026 година, но прераснаха в масово негодувание срещу управляващите.

Правителството беше сформирано с коалиция между БСП, ГЕРБ-СДС, ИТН и АПС. Последните след това се оттеглиха и кабинетът получи подкрепа от „ДПС-Ново начало".

Правителството на Росен Желязков е 105-ото на България. Кабинетът е избран от 51-вото Народно събрание и встъпва в длъжност на 16 януари 2025 г. Приемник е на второто служебно правителство на Димитър Главчев.

На 15 януари 2025 г. президентът Румен Радев връчи първия мандат за съставане на правителство на ГЕРБ-СДС с кандидат за министър-председател Росен Желязков. Той веднага върна мандата изпълнен с проект на структура и състав на Министерския съвет. На 16 януари 2025 г. кандидатурата на Росен Желязков за министър-председател, структурата на Министерски съвет, както и персоналния му състав бяха одобрени от Народното събрание със 125 гласа „за“, 114 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“.

