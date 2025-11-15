Желязков отговори на бизнеса за данъците и осигуровките

Премиерът Росен Желязков отговори на бизнеса, който който единодушно се вдигна срещу увеличаването на пенсионните осигуровки, минималната заплата и срещу вдигането на данък дивидент, които са заложени в новия бюджет в евро. За първи път работодателите бойкотираха заседанието на Тристранката за разчетите в хазната и обявиха, че не приемат бюджета за 2026 г.

„Това е бюджетът, който трябва да даде възможност всички макроикономически показатели да намерят отражение, за да може плавно България да премине към еврото без силни инфлационни шокове и без намаляване на доходите, които трябва да изпреварят ръста на инфлацията.“, коментира министър-председателят пред журналисти в Разград.

Премиерът Желязков подчерта, че приходната политика следва логиката да не увеличава данъчно-осигурителната тежест. „Когато искаме да спазваме швейцарското правило, да има ръст на пенсиите и ръст на минималната работна заплата и ръстове изобщо на възнагражденията, независимо дали става въпрос за социалната сфера или става въпрос за заплащанията в публичния сектор, ние трябва да намерим адекватни приходи“, категоричен бе премиерът.

Министър-председателят припомни, че увеличението на осигурителната вноска с 2% се изтегля с една година, в съответствие с прогнозата за 2026–2027 г., която предвиждаше ръст от 1% годишно. Росен Желязков допълни, че разпределението на допълнителната вноска — 1,1% за сметка на работодателя и 0,9% за сметка на работника — няма да окаже сериозен натиск върху бизнеса и заетите. „Данък „дивидент“ остава най-ниският в Европейския съюз – 10 %, а България продължава да има най-ниската данъчно-осигурителна тежест в ЕС“, отбеляза Желязков.

