Моментът настъпи! Ново начало за властта

Денят, в който ще стане ясно как продължава властта, дойде. Днес ще се състои среща на управляващата коалиция. На нея ГЕРБ, БСП и ИТН ще вземат решение за кабинета. Срещата е свикана от премиера Росен Желязков.

Главната тема ще бъде влизането на ДПС-Ново начало в парламентарно мнозинство с цел приемане на първи бюджет в евро. Към момента неофициално е известно, че ще бъде поискана оставката на Наталия Киселова като председател на Народното събрание.

"Трусът" в коалицията настъпи след изборите в Пазарджик, където ГЕРБ останаха шести, а лидер бе ДПС-Ново начало. Тогава Борисов обяви, че има нужда от преформатиране на управлението. Същия ден премиерът Желязков отмени заседанието на Министерския съвет, което трябваше да се състои в сряда. Цяла седмица в парламента нямаше кворум.

От БСП вече коментираха, че са готови на всякакви промени, за да не се стига до предсрочни избори.

От ИТН към момента няма официален коментар.

