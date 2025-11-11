Росен Желязков обяви най-голямото препятствие пред кабинета

В момента сме на кръстопът на време, когато свободата и суверенитетът се оказват тясно свързани с демократичната ни устойчивост. За България пресечната точка между националния суверенитет и демократичната устойчивост - това сечение е онова място, където лежи ключът за защита на доверието към институциите и доверието и вярата към нашата обществена сплотеност. Само сплотени вътрешно и помежду си демокрациите могат да преодолеят заплахите от множество фронтове. В момента вододелът е ясен, от едната страна, стоят традиционните западни демокрации, а от друга страна - новите тематични съюзи - Русия, Китай, Северна Корея, Иран. Те оспорват западните принципи на демокрацията. Най-ясната демонстрация е войната в Украйна. Това заяви премиерът Росен Желязков по време на конференцията Диалог за отбрана и демокрация: „Крепост на свободата".

Всичките разновидности на воденето на тази война са насочени към дестабилизация на Европа, към дестабилизация на демократичния сват. Българското правителство е приоритизирано в европейската интеграция и на Украйна в ЕС. На 1 януари България ще направи много решителна стъпка към това да бъде завършена нейната европейска интеграция през този неотклоним път, но изключително труден, от 10 ноември 1989 г. насам, каза още той.

"Българското правителство е ангажирано с укрепването на свободата такава, каквото я разбираме, и такава, която се опитваме трудно да изграждаме през последните 36 години“, заяви премиерът.

Бюджетът е този Рубикон, през който трябва да минем, изтъкна Желязков и изрази убеденост, че правителството ще убеди партиите да го приемат.

България е готова и за членство в ОИСР, категоричен е премиерът. Сигурността в Европа трябва да се подкрепя и защитават ценностите, според него.

България подкрепя усилията за разнообразяване на енергийните източници, посочи още премиерът.

Страната ни засилва своята кибер демокрация, увери още министър-председателят.

Демографията и образованието са основен приоритет за правителства напред, по думите му.

Укрепването на свободата изисква хора, които осъзнават своите права и задължения. По-добро от демокрацията няма, категоричен бе Желязков.

