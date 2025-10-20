Топ политолог разкри какви ще са промените във властта

Очевидно има воля да се преформатира кабинета на принципа на вече споделена власт и носене на ясна отговорност. Това заяви политологът Цветанка Андреева в ефира на Нова тв.

Ще се избере нов председател на парламента. Не става дума за лични отношения между ГЕРБ и ДПС - Ново начало, а за нов вид ситуиране на правителството, в което евентуално ще се включи и формацията на Пеевски с управленска квота, което ще донесе по-голяма стабилност, каза Андреева.

Единственото ядро, около което може да се създаде правителство, това е ГЕРБ, няма друга алтернатива, така че партията е в особено силна позиция. Коалицията е идеологически много трудна с взаимно изключващи се компоненти. Борисов и Пеевски са много по-идеологически близки, по линия на противопоставянето си срещу Радев, коментира още Цветанка Андреева.

По думите ѝ Борисов публично е овластил Желязков и му е развързал ръцете. "Лидерът на ГЕРБ се обърна към опозицията и им показа, че са несъстоятелни, оттегляйки кворума. Премиерът е силна фигура, пребори кампания срещу Радев във връзка с еврото, той залага авторитета си в момента", смята политологът.

