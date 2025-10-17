Татяна Буруджиева пред СТАНДАРТ: Ще сменят Киселова и зам.-министри

Към момента Борисов не иска да е премиер, казва политологът Татяна Буруджиева

- Г-жо Буруджиева, в политическа криза ли е наистина държавата днес, както твърдят някои анализатори?

- Държавата се намира в състояние на пренареждане на основата си, целите и начина на функциониране на правителството. Това само по себе си не може да се нарече криза.

- Три са сценариите, които се лансират в публичното пространство: смяна на няколко министри и на председателя на Народното събрание (НС) г-жа Наталия Киселова; правителство, доминирано от лидерите на четирите подкрепящи мнозинството партии, начело с Борисов; и извънредни парламентарни избори. Кой е най-вероятният от тях?

- Най реалистичен ми изглежда вариантът, при който се извършва само смяна на председателя на НС. Подмяната на министри изисква едно по-различно от днешното време, за да се предоговорят позициите на партиите в правителството. Това трябва да се избегне и да се върви към обсъждане на бюджета. Нали стратегическата цел, заради която се създаде кабинетът, е влизането на България в еврозоната.?! За да се постигне стабилност държавата ни.

Всеки нов министър, колкото и бързо да навлиза в работата си, ще забави работата на съответното ведомство. Така, че според мен всичко, което се случва, по-скоро е отваряне на възможности и шансове на ГЕРБ за маневри.

Решаването на проблемите в съдебната система, назначаването на хора на възлови постове и попълването на състава на комисиите изисква да не се губи време. Включително и действията по Плана за възстановяване и устойчивост.

Това може да стане ако се запазят министрите и се отиде към промяна на отговорни лица в управлението на ниво зам.-министри. Трябва да се действа синхронно и след общи решения. Усещането след реакцията на Борисов след изборите в Пазарджик, е, че Политическият съвет на коалицията не функционира. Затова твърдя, че имаме слаб министър-председател. Той трябва активно да работи за взаимодействието, взаимния контрол и синхронизацията в Министерския съвет. Нещо, което така и не видяхме. За сметка на това непрекъснато чуваме различни негови послания предимно от чужбина, което не е добре. Не че премиерът не трябва да ходи зад граница. Но, когато говори за политики и цели на страната ни, най-добре ще е първо да ги каже в България.

ПП-ДБ в любимия им стил свириха силно на фанфарите след изборите за нови общински съветници в Пазарджик, където са на второ място след ДПС – Ново начало. Борисов се възползва от това, за да даде повече валенции и възможности на собствената си партия.

Смяната на Наталия Киселова от поста председател на НС с техен представител отваря възможност във всеки един момент ГЕРБ да предизвика предсрочни избори - когато й е удобно, без да се нарушава държавността и без да се стига до тежка политическа криза.

Защото от една година насам ГЕРБ е доста напред в електоралното доверие и това е според всички социологически изследвания. Няма опция да не запази това свое предимство.

Да не забравяме, че г-жа Киселова в качеството си на шеф на парламента, е първа в списъка по домовата книга за служебен премиер.

По принцип обаче НС може да функционира и с останалите членове на управата си. Това не е като в началото – да е важно да има председател, за да може да се избере цялото ръководство на парламента, комисиите и прочие, за да започне то да действа. Така, че парламентът може да си работи, успоредно с това да тече процесът за договаряне на нов председател и най-вече да бъде направен бюджетът.

Защото фискалната ни политика вече изисква едно по- внимателно съгласуване и процедури, които няма да се приемат просто така от европейските институции. Необходимо е повече време.

- Вече има предположения в социалните мрежи, според които партиите във властта не са успели да достигнат консенсус по отношение на параметрите на бюджета. Тиражират се и имена на министри за смяна – социалният Борислав Гуцанов, МВР-шефът Даниел Митов и здравният министър Силви Кирилов. По една жертва от трите съуправляващи партии. Как мислите, ДПС – Ново начало на Делян Пеевски ще влезе ли в изпълнителната власт?

- Не им е необходимо. Това би създало риск пред стабилността на управлението.

- Защо?

- Представете си колко ще се стимулират възможностите за протестно поведение с влизането във властта на ДПС – Ново начало. Това е излишно. Освен това партията може да договаря решенията на проблемите си с коалицията. Не е необходимо обстановката да ескалира.

- Тоест, според Вас ДПС – Ново начало ще влязат във властта след нови избори, така ли?

- Да поддържаш висок резултат при един, два, три избори, да се отлепиш от другите, да няма кой да оспорва твоето място, другите да са по-далеч от теб, това днес е много важно.

- Но как г-н Пеевски ще обясни на актива си защо партията му няма министри?

- Вижте, в продължение на 35 г. ДПС винаги е действала по този начин. Кога избирателите на ДПС са се отказвали от партията си, защото не са били директно във властта?

- Но партията днес има нов и модерен млад лидер, който я отвори към хората.

- Елитът само преди година трябваше да направи своя избор. И смятам, че няма основание да се съмнява в една стратегия и тактика, която до този момент се оказва печеливша. Няма никаква логика за вътрешен бунт.

- Доколко резултатите от изборите в Пазарджик са причина за гнева на Бойко Борисов, след като ГЕРБ там остана на 6-то място? Или става дума за друг процес, който е зрял дълго време?

- Не толкова купеният, колкото контролираният вот и корпоративните интереси, които завладяват общински съвети, са заплаха пред нормалното функциониране на демокрацията в страната.

Лично аз с голям интерес ще наблюдавам как се формира мнозинството в Общинския съвет. Там има много специфични неща.

- Нова формация излезе напред там.

- Но май тя е свързвана с бившия кмет Тодор Попов, както и с други интереси. Кметове с дълго управление имат различни възможности за властово влияние. Така, че Пазарджик не може да бъде толкова показателен пример за състоянието на партиите поради реалния брой избиратели там. Ако обаче говорим за ГЕРБ мисля, че всичко, което се случи, даде възможност на Борисов да започне атака за налагане на разбирането, че ГЕРБ е първа политическа сила. Всички негови действия занапред ще бъдат ориентирани към това. За да докаже, че едни доста по-малки като електорално влияние партийни структури, се опитват да диктуват какво да се прави в държавата.

Според мен между партньорите в управлението има ясна договорка за бюджета, за спазването на финансовата дисциплина.

Но стабилността на правителството малко като че ли успа коалиционните партньори.

Борисов искаше да каже на хората си, че няма да позволи повече да се използва власт на гърба на на ГЕРБ. Независимо дали става въпрос за коалиционни партньори или от хора, които подкрепят мнозинството в парламента. Това определение от Борисов „хлъзгав гръб“ беше насочено към всички, които се опитват да вземат част от властта на ГЕРБ заради това, че партията не е достатъчно силна сама да управлява и се налага да влиза в коалиции.

- Отричате ли варианта, според който Борисов лично иска да сподели отговорността за управлението?

- Да, да. Отричам това, че той в този момент иска да стане министър-председател. Борисов сигурно има такива амбиции. Но в същото време той е достатъчно дълго в политиката, за да не си дава сметка, че преди въвеждането на еврото това просто не може да стане.

Това, което се случи, беше използвано от Борисов, за да може да си създаде необходимата валенция ако реши партия ГЕРБ да влезе в едни предсрочни избори. Логичният извод беше, че следващите избори ще са президентските. Но след смяната на г-жа Киселова се създава възможност ако те решат, да минат към предсрочен вот за НС.

Защото в тази ситуация на сегашното разпределение на електорално влияние, при липсата на ясен субект на терена, който може да излезе и да помете всички, без радикални към тотална промяна нагласи, ГЕРБ най-малко ще загуби, ако отидем на избори.

- Президентът Румен Радев в четвъртък каза, че се отказва от колите на НСО и от 20 октомври ще се вози на частния си автомобил. Как разчитате този му ход, при положение, че по закон той е длъжен да се движи с НСО?

- Вижте, и в президентството правят анализи за това как се разместиха изведнъж властовите позиции.

Радев може и да слезе от колите на НСО, което ще е директно действие- протест на висш политик срещу партиите и лидерите им. Но в тази ситуация държавният глава все пак трябва да си припомни, че той представлява институцията Президент. И колкото по-малко се държи като държавен глава, отиването в политическия терен без партия, му носи огромен негатив.

Радев иска да напомни, че е фактор в политическия живот и че започва битката да се доказва.

Вече всеки започва битката си и така ще си изкараме до Нова година.

- А след това?

- Всичко зависи от това как правителството и всички институции ще се справят с проблемите. Не вярвам, че ще има тежко напрежение.

- А ще допусне ли днешното мнозинство да бъде заместено от партия на Радев, ПП-ДБ и ИТН, какъвто политически брак май се задава?

- Има достатъчно знаци за това.

Трудно обаче ще ги допуснат днешните управляващи.

