Татяна Буруджиева отсече за резултатите от Пазарджик

Политологът Татяна Буруджиева анализира резултатите от изборите в Пазарджик.

Тя определи като „много сериозна“ разликата между ДПС и останалите партии в Пазарджик, подчертавайки, че „такъв резултат не може да се купи“.

Припомняме, че извънредните избори в града бяха спечелени от ДПС с 5508 гласа (17,1%). След като в предишния Общински съвет партията нямаше нито един представител, сега ще има поне осем съветници. Втори останаха „Продължаваме промяната – Демократична България“ с 11,7%, а трета е партия „Свобода“ с 10,3%. За да се влезе в Общинския съвет, според данните на ОИК са нужни поне 700 гласа, а за 41 места се състезаваха близо 600 кандидати – рекорден брой за града.

„За първи път частични избори и то само за общински съветници предизвикаха такъв интерес. Различните политически сили им придадоха прекалено голямо значение, превръщайки ги в аргумент в националния дебат“, каза Буруджиева в ефира на „Здравей, България“.

По думите ѝ, ако „Продължаваме промяната – Демократична България“ имат постоянни съмнения за купен вот, е трябвало да изпратят наблюдатели във всички секции, вместо да прибягват до „драматургични сценки“. „Много е трудно да се докаже, че дадена сума пари е за купен вот“, допълни тя.

Въпреки ниската избирателна активност, изборният ден не премина спокойно. Полицията съобщи за множество сигнали за нарушения, а най-сериозното напрежение възникна в село Огняново. Там се стигна до граждански арест и намеса на жандармерията, след като петима мъже, пътували с два луксозни автомобила, бяха задържани. В чантичката на един от тях е открита сума от 5050 лева, но след разпит всички са били освободени.

