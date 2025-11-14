"Лукойл“ – грешката на прехода, която сега плащаме

Радев с кремълски ход, „Промяната“ – с руска кръв

Докато в четвъртък в парламента течеше поредният измислен от опозицията скандал искат или не управляващите да национализират „Лукойл“, отхвърляйки ветото на Румен Радев и приемайки окончателно закона за особения управител на рафинерията, няколко факта, свързани с голямата политика от Босфора до Вашингтон сякаш останаха на заден план.

Във вторник стана ясно, че турската корпорация „Ченгиз холдинг“ и азербайджанската държавна компания „Сокар“ имат интерес да закупят активите на „Лукойл“. Дори съществува вариант двете фирми да кандидатстват чрез съвместен проект. Същия ден по-късно турският външен министър Хакан Фидан бе на посещение в сърцето на Америка, за да осъжда двустранни и регионални въпроси. Разбира се, под регионални се имаха предвид темите, свързани най-вече със Сирия, чийто президент бе по същото време в Белия дом. Със сигурност обаче освен санкциите към Сирия, в Белия дом е имало и разговор за санкциите срещу Русия. А част от тях е съдбата на нашия „Лукойл“.

Кремълският ход на Радев

Истината е, че казусът „Лукойл“ свали всички маски в парламента и показа кой точно за какво се бори. Лъсна отчаяният кремълски ход на Радев да бави топката с ветото. За всички бе ясно, че той ще го наложи. Не за да демонстрира генералска смелост, както героично обяви ведомственият му трубадур Слави Василев. А за да плете собствената си кошница, предлагайки тайно рафинерията на Унгария. Не че е възможно Радев да направи сделка – според закона за особения управител с „Лукойл“ може да се разпорежда само Министерски съвет.

Разкритието, че е имал таен обяд в четвъртък с унгарския външен министър Петер Сиярто, именно за да уговаря продажбата на рафинерията на Унгария, само доказва подмолните ходове на държавния глава. Радев последователно защитава руските интереси. Спомняте ли си как КС отразя президента, който искаше да даде на руснаците безконтролно пристанище Росенец - това бе директен лобизъм за руски интереси. Сега Радев отново защитава руските интереси и руския контрол над рафинерията на Лукойл, подчерта топ политологът Цветанка Андреева.

Полетът на Костадинов

За разлика от президента лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов открито заяви, че заминава за Москва заради санкциите върху горивата. Негова делегация ще участва във форум за сътрудничество между страните от БРИКС, но самият Костадинов се надява на разговор с Дмитрий Медведев. Не очаква, че някой там ще иска да чуе българската опозиция, но все пак се надява да покаже, че в България има политици, които търсят преговори с Русия.

Руска кръв в „Промяната“

В същото време ПП-ДБ окончателно разкриха руската чат от характера си и заедно с „Възраждане“, „Величие“ и МЕЧ се обявиха против особения управител, стъпвайки на популистката заплаха, че след 8 дни, когато санкциите влизат в сила, страната ни остава без горива.

Някои теми обичат тишината…

Че това едва ли ще се случи, е повече от ясно. Както още миналата седмица Йордан Цонев каза на опозицията, кабинетът е наясно, че такъв скандал сваля правителството от власт. Затова то никога няма да го допусне. Има план и действа. Цонев не даде подробности за плана, защото сравнявайки чувствителността на въпроса с банките, обясни, че има теми, които „обичат тишината“.

Правим тези действия, за да защитим интересите на българските граждани, заяви в четвъртък на ПП-ДБ и „Възраждане“ Станислав Анастасов, зам.-председател на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало, партията, която е най-последователна в спазването на санкциите срещу Русия и отстояването на евроатлантическата принадлежност на страната ни.

Няма драма с горивата

Дерогация ще има, защото САЩ са наш партньор, ние сме много лоялен партньор, заяви и Борисов. И още веднъж гарантира, че криза с горивата няма да има.

В същото увери и самата верига от бензиностанции на „Лукойл, която излезе със специална позиция, че запаси има и колонките на компанията няма да пресъхнат.

Геополитическият въпрос

„Лукойл“ не е просто български въпрос. А геополитически и стратегически, част от принадлежността на страната ни евроатлантическия блок. Подобна е и ситуацията в Румъния, където президентът Никушор Дан заяви в сряда, че намерението на Букурещ е рафинерията "Петротел" на руската компания "Лукойл" да бъде купена от някого, но съществува и вариантът контролът върху нея да бъде поет от държавата за ограничен период от време. Дан посочи, че в правителството има работна група по темата и напомни, че рафинерията "Петротел" в Плоещ в момента е затворена за поддръжка и предстои да бъде отворена след няколко седмици.

"Както се вижда, това, че е затворена, не влияе на снабдяването (с горива на Румъния - бел.изд.). Но в средносрочен и дългосрочен план, ако тя вече не преработва, не рафинира, ще се наложи да внасяме повече. Това е проблемът", посочи на пресконференция Никушор Дан.

Румънското правителство отхвърли възможността за отлагане на американските санкции, които трябва да влязат в сила от 21 ноември, и посочи, че работи по закон, чрез който да може да поеме контрола върху рафинерията "Петротел-Лукойл", която е с капацитет за рафиниране на приблизително 2,5 милиона тона годишно, и мрежата от 320 бензиностанции на руската компания в Румъния, отбелязва "Економедия".

Особеният управител

Разбира се, битката за „Лукойл“ минава и през въпроса кой ще бъде особеният управител. „Промяната“ място не може да си намери, че няма думата по въпроса и неин човек няма как да влезе в рафинерията.

Първото име, което се завъртя, бе на доказан професионалист - Петко Николов. Той вече бил одобрен от САЩ, които наложиха санкции на "Лукойл" и "Роснефт" на 23.10.2023 г. Пратеници на администрацията във Вашингтон, както и икономическия екип в американското посолство в София вече провеждали срещи с представители на политически партии в България. Обсъжда се най-вече технологията по спазване на санкциите и гарантиране на непрекъснатата работа на "Лукойл Нефтохим". Предвидена била среща с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

Петко Николов, който е юрист, бе служебен министър на икономиката в кабинета на Димитър Главчев от 9 април 2024 г. до 16 януари 2025 г. Той е бивш шеф на Патентното ведомство, бил е изпълнителен директор на Националната компания "Индустриални зони" (НКИЗ), а в периода 2003-2016 г. бе председател на Комисията за защита на конкуренцията.

Очаква се в близките дни да бъдат обявени заместниците на Николов като особен управител. Става дума за трима души с доказана експертиза. В самия Лукойл-Нефтохим има много подготвени кадри, които са българи и от години работят в рафинерията.

Скандалният кандидат

Голямо било учудването на американците, когато разбрали, че в някои среди в София се обсъждала кандидатурата на Владимир Малинов, шеф на Булгартрансгаз. Същият се прочу покрай скандалната сделка с турската фирма „Боташ“ за близо 7 млрд. лева, която бе подписана от служебния кабинет на Гълъб Донев, назначен от президента Румен Радев. Реакцията била силно отрицателна.

Предимството на „Ченгиз холдинг“

Вашингтон и ЕС са запознати с намеренията на турската корпорация „Ченгиз холдинг“ и азербайджанската държавна компания „Сокар“ да закупят активите на Лукойл. Очаква се американски фирми също да заявят интерес.

Според експерти „Ченгиз холдинг“ има предимство, защото доставките на нефт за бургаската рафинерия ще минават през Босфора, където ключът държи Анкара и президентът Реджеп Таийп Ердоган, което е решаващо за редовността на курсовете.

Важно е също, че турската фирма има възможност да осигурява суровина от няколко източника от региона.

България притежава също 20% от терминала за втечнен газ до Александруполис в Гърция. Вече съществува супер модерна американска технология, която позволява тръбопроводът да се изчиства от газта и по него да се транзитират нефт и нефтени продукти. Това спестява огромни средства за евентуално строителство на специален нов нефтопровод, категорични са специалисти.

От друга страна руски източници от Кремъл съобщиха преди дни, че възможен кандидат за „Лукойл“ в България е американската мултинационална енергийна компания Chevron Corporation. Това обяснява паниката и отчаяните действия на проруската опозиция у нас.

Атанас Атанасов отбеляза през седмицата, че ако навремето Иван Костов бе продал „Лукойл“ по „правилния начин“ – тоест не на Русия, днес нямаше да имаме тези проблеми. Дойде времето една от болезнените грешки на прехода да бъде поправена.

