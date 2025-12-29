НАП проверява търговските вериги. Има ли спекула?

Инспектори на Националната агенция за приходите (НАП) влязоха на проверка във верига магазини, заради неоправдано вдигане на цените на стоки от голямата потребителска кошница във връзка с въвеждането на еврото в България.

„Това са стандартни проверки, които се извършват, за да се види дали се спазват изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България“, обясни пред журналисти Анна Митова, директор на Дирекция "Комуникации" в НАП.

Агенцията издава покана към съответния търговец да предостави информация за цените, които са към днешна дата на сто продукта от голямата потребителска кошница, сравнени с цените им на 11 август. Ако има завишение, търговецът трябва до 8 януари да предостави икономически обосновани фактори защо тази цена е повишена. Ако се прецени, че няма икономически обоснована причина за повишението на цените, се налагат санкции по ресорния закон, каза Митова.

Тя напомни, че икономически обоснованите фактори са фиксирани в Закона за въвеждане на еврото в Република България, като сред тях са повишение на цени на ток, работна заплата, наем.

Досега НАП и Комисията за защита на потребителите са направили 664 проверки. Наложени са 65 акта, които са издадени във връзка с установено необосновано повишение на цените, а за 9 от тях вече има наказателни постановления и те са в размер на 45 000 лв. В други 300 случая все още тече срокът за предоставяне на документите и се очаква информация от търговците на какво се дължи някое повишение, което инспекторите са забелязали.

Митова посочи, че подобни масови проверки се правят от 8 октомври и те ще продължат и през януари.

Надяваме се търговците да бъдат добросъвестни и да не спекулират със страховете на хората, заяви тя.

