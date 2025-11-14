От Египет до Казахстан искат Лукойл

Навалица от кандидати за активите на „Лукойл“ по света. От Египет до Казахстан, чуждестранните активи на руската петролна компания привличат потенциални купувачи, тъй като времето за приключване на сделките, преди американските санкции да влязат в сила, изтича, съобщи Ройтерс.

Казахстанската държавна компания KazMunayGas проучва възможността за оферта за активите на „Лукойл“ в страната.

Shell се интересува от дълбоководни блокове на „Лукойл“ в Гана и Нигерия. В Египет „Лукойл“ е информирал правителството за евентуални планове за продажба на активи. „Лукойл“ три концесии в страната на пирамидите.

Молдовското правителство е започнало преговори за национализация на инфраструктурата на „Лукойл“ на летище Кишинев, обяви във вторник директорът на аеропорта Серджиу Спояла.

България поставя под държавен контрол петролната рафинерия на „Лукойл“ в Бургас. Азербайджанската държавна компания Socar и турският Cengiz Holding съвместно подадоха оферта за закупуване на рафинерията преди налагането на санкциите. Турските медии съобщиха тази седмица, че Cengiz възнамерява да продължи със сделката.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com