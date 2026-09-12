Сериозна промяна на имотния пазар. Голямо пренастройване
Секторът навлиза в значително по-спокоен етап
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Секторът навлиза в значително по-спокоен етап
Сделките са по-малко като брой, но са по-големи като обем
Струва колкото смартфон
Ето за какво да се внимава
Навалица от кандидати за активите на компанията по света
Младите предпочитат готови туршии, а селските стопани изхвърлят продукцията си
Ако се забави продажбата, ще възникнат рискове за работата на рафинерията
Кога ще спре лудостта с цените
Пeти oпит зa пpoдaжбa oт cтpaнa нa ЧCИ
Спopaзyмeния зa пpoдaжбaтa тpябвa дa бъдaт пpeдвapитeлнo oдoбpeни oт дъpжaвaтa
В София най-голям е делът на купувачите между 30 и 39 години – те представляват 32% от всички
Най-голям интерес към ваканционните имоти по Северното Черноморие проявяват купувачи от Германия
Всяка трета сделка в Бургас е с украинци
Какво решение стана модерно през лятото
Все повече българи търсят по-качествен имот
Продажбите на луксозни стоки се увеличават въпреки инфлацията
След почти девет месеца
Къща в Несебър удари в земята по цена тузарските имения в София
Как да изберем най-подходящото жилище и какво трябва да знаем, когато теглим кредит
Платформа за предварително платени поръчки създава общност от редовни клиенти и лоялни доставчици