Важно за купувачите на коли на старо! Съветите на експерти

Пазарът на автомобили втора ръка продължава да доминира у нас, но с него растат и рисковете за купувачите. Пробегът остава ключовият фактор при оценката на състоянието на един автомобил, а липсата на ясни ориентири често води до грешни решения и сериозни финансови загуби. Специалисти предупреждават за три категории коли, които е най-добре да се избягват, както и за типичните грешки, които шофьорите допускат.

Подробности и експертни коментари

Опитни търговци споделят, че автомобил на 3–4 години с пробег от 150 000 до 200 000 км почти сигурно е използван като такси или за доставки. Подобни превозни средства работят при силно натоварване и в резултат двигателят, окачването и трансмисията са подложени на значително износване. Закупуването на такава кола често води до скрити проблеми, които се проявяват още в първите месеци.

Според експертите нормалният годишен пробег за стандартен автомобил е 15 000–20 000 км. Това означава, че тригодишна кола с около 60 000 км е в рамките на логичното. Превишаването на тези стойности е сигнал за по-сериозна експлоатация и вероятност от предстоящи ремонти.

Рискове при подозрително нисък пробег

Един от честите капани на пазара са превъртените километражи. Данните показват, че всеки трети автомобил втора ръка е с манипулиран пробег. Купувачите трябва да обръщат внимание на състоянието на волана, седалките, педалите, коланите и вътрешните панели. Ясни следи от износване при ниски показания на одометъра най-често означават измама.

Търговците препоръчват и проверка по VIN код в открити онлайн системи. Чрез тях може да се види реалният пробег, сервизната история, предишните собственици и евентуални инциденти.

Какво е най-доброто решение за купувачите

Нарастващият интерес към проверени употребявани автомобили вероятно ще доведе до по-широка употреба на VIN услуги, по-строги регулации и по-информирани купувачи. Засега експертите съветват да се подхожда с повишено внимание, да се търсят надеждни търговци и винаги да се проверява реалният пробег — това остава най-сигурният начин да се избегнат скъпоструващи грешки.

