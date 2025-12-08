Голяма наша верига обяви сериозна промяна

Най-голямото предизвикателство в търговията ще е преходният период през януари месец, когато ще работим с две валути – лев и евро, но ние сме проектирали софтуера така, че служителите да виждат двете валути на всеки етап от процеса. Това каза Янислав Стойчев, главен финансов директор на "Фантастико Груп", в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria.

Той съобщи, че се провеждат финални тестове и обучения, за да посрещне търговската верига предизвикателството „от първия ден на новата ера“. „Над 30% от всички служители вече са обучени, като това са всички, работещи на каси и пряко с клиенти, текат последни обучения за софтуерните доработки и новия интерфейс“, обясни мениджърът.

Той припомни, че от началото на тази година се прилага дългосрочен, структуриран план за обучение. "Създадена е вътрешна платформа с нова секция, съдържаща обучителни материали, видеоклипове и секция с въпроси и отговори, достъпни от мобилни устройства“, поясни Янислав Стойчев. По думите му стремежът е да няма прекъсвания на процеса или затруднения за служителите.

„Инвестиционната стратегия на компанията се основава на човешки отношения с екипа, партньорите, доставчиците и клиентите, като развитието е умерено и плавно, с консервативно бюджетиране, за да се гарантира изпълнението на планираните инвестиции“, изтъкна Стойчев и добави, че то е с дългосрочна визия.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com