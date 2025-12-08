tbi bank и УНСС приключиха второто издание на dataXperience

tbi bank и УНСС успешно завършиха второто издание на академията dataXperience: мост между образованието и бизнеса

За втора поредна година tbi bank, в стратегическо партньорство с Университета за национално и световно стопанство (УНСС), проведе инициативата за млади таланти dataXperience. Академията, която вече се утвърди като еталон за сътрудничество между академичната общност и финтех сектора, предостави на студентите възможност да се докоснат до реалната бизнес среда, да работят с големи масиви от данни и да получат напътствия от водещи експерти в банката. Инициативата затвърди ангажимента на двете институции да инвестират в бъдещето на младите таланти, скъсявайки дистанцията между университетската теория и динамиката на модерното банкиране.

На официалното откриване на академията присъстваха ключови фигури както от академичните среди, така и от ръководството на банката. Проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество на УНСС и Александър Найденов, ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“ подчертаха резултатите от партньорството и изразиха радостта си от факта, че един от миналогодишните победители продължава кариерата си в банката след приключване на шестмесечен стаж.

Като възпитаник на УНСС, председателят на УС на tbi bank Валентин Гълъбов насърчи участниците да бъдат смели и проактивни. „Най-добрата инвестиция, която всеки може да направи, е инвестицията в собственото си развитие”, сподели Гълъбов, уверявайки студентите, че динамичната среда на tbi е подходящо място, където могат да открият нови хоризонти за професионално израстване.

Обучителната програма на dataXperience беше интензивна и изцяло насочена към практиката. Лекционната част стартира с Никифор Николов, старши експерт „Извличане на данни и отчетност”, който представи темата „Информация и данни: от теория към практика”, показвайки как академичните знания се трансформират в конкурентно предимство в бизнеса. Втората ключова сесия бе водена от Юлиян Борисов, ръководител екип „Анализ и обработка на данни”, който запозна студентите с концепцията за взимане на решения, базирани на данни.

Кулминацията на академията бе практическият казус, който предизвика участниците да влязат в ролята на истински анализатори. Задачата изискваше изготвяне на прогноза за потребителското кредитиране в България за следващата една година, базирана на реални данни от БНБ. Самите участници споделиха, че сложността на казуса ги е извадила от познатата им научна територия, но именно това ги е мотивирало да търсят допълнителни източници и да дадат най-доброто от себе си.

И тази година, като част от програмата, студентите посетиха централата на банката. Те имаха възможност да се срещнат лично с Питър Барон, CEO, tbi fs, който им сподели своята визия за успеха и подчерта, че „данните имат значение само когато водят до практически изводи и измерим бизнес растеж”. Барон окуражи младите таланти, че са на прав път, тъй като уменията за анализ и взимане на решения, базирани на доказани факти, стават все по-критични и търсени за всички професии на бъдещето.

Академията завърши с церемония по награждаване, на която присъства Александър Димитров, изпълнителен директор в tbi bank с ресор „Риск”. И той, като възпитаник на УНСС, благодари за възможността бизнесът и образованието да работят в синхрон, и да продължават традицията от миналата година dataXperience да бъде реален трамплин за кариерен старт.

Преподавателите в академията отличиха четирима студенти с най-високи резултати при решаването на казуса и представянето по време на лекциите. Двама от тях получиха парични стипендии за продължаване на образованието си в УНСС, а други двама спечелиха шестмесечен платен стаж в tbi bank, с потенциал за дългосрочно развитие в компанията.

С успешното приключване на dataXperience, tbi bank и УНСС доказват, че партньорството между бизнеса и академичните среди е най-ефективният начин за изграждане на подготвени и мотивирани професионалисти. Академията се превърна в нещо повече от образователен формат – тя става пространство, където амбицията среща възможностите, а бъдещите експерти разбират, че границите на успеха зависят единствено от собствената им смелост и подготовка.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com