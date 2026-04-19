Имотният пазар се сви, три групи купувачи се оттеглят

Забавяне на активността на имотния пазар в страната отчитат анализаторите. Общият спад на сделките през първото тримесечие на 2026 г. е около 15% спрямо същия период на предходната година.

Наблюдава се ясно изразено охлаждане при така наречените "флипъри“ - инвеститори, които купуват имоти на ранен етап на строителство с цел бърза препродажба. Техният дял в един момент достига между 15 и 20% от пазара, но в момента активността им намалява заради по-ниска доходност и по-ограничени възможности за спекулативна печалба. Такава теза изрази пред телевизия Bloomberg Борислав Гостев, който е генерален директор на лицензиран кредитен посредник.

"Втората група купувачи, при която има намаление на активността, са хората с по-ограничен бюджет. Там високите цени на жилищата и изискването за по-голямо самоучастие пречат на осъществяването на сделките. Банките проявяват гъвкавост, но от есента на 2024 г. БНБ определи таван на съотношението на дълг/доход, който не може да надхвърля 50%.“

"Активността на купувачите от IT средите и колцентровете продължи да намалява през тази година. През 2024 г. хората от този сектор тотално доминираха на имотния пазар, но през 2025 г. започна охлаждане. Голяма част от работещите в IT сектора задоволиха жилищните си нужди в предходните години, а и изкуственият интелект се отразява негативно на наемането на млади специалисти. Спадът при този тип клиенти е между 10 и 20%", добави Борислав Гостев.

Съобщенията за затваряне на предприятия в България (изцяло или временно) със сигурност влияят на поведението на кандидат-купувачите на имоти – както емоционално, така и финансово, каза още Борислав Гостев.

Банките също имат информация за градовете, в които има влошена икономическа активност и оптимизация на персонал. За съжаление, държавата се превръща в най-големия работодател в страната. Не само големи заводи, но и все повече малки бизнеси са принудени под една или друга форма да затворят, коментира той.

В същото време БНБ отчита за първите два месеца на т.г. нови ипотеки на обща стойност 991 млн. евро, което е ръст с 14% спрямо януари и февруари на 2025 г.

"Това разминаване в тенденциите се дължи на ръста на средния размер на жилищния кредит. Сделките са по-малко като брой, но са по-големи като обем.“

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com