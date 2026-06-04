Икономист алармира: Финансовата картина е по-мрачна, отколкото изглежда

България е изправена пред възможността да бъде включена в процедура по свръхдефицит от Европейския съюз, след като Европейската комисия е отправила предложение в тази посока.

"България все още не е в процедура по свръхдефицит. Има предложение на Европейската комисия до Европейския съвет страната да бъде включена в такава процедура. Българското правителство има основания да оспори това предложение, защото самата Комисия отчита, че през 2024-2025 г. не сме били в свръхдефицит. Възможно е да възникнат рискове занапред, но бюджетът все още не е приет и могат да се направят корекции", заяви макроикономистът проф. Ганчо Ганчев в студиото на "България сутрин".

От своя страна икономистът Даниел Василев описа финансовото състояние на страната ни като тревожно.

"Финансовата реалност е много по-тежка, отколкото изглеждаше до скоро. Още преди време предупредих, че се движим по опасна траектория, а последните данни само потвърждават това. От години съм скептичен към оптимистичните бюджетни прогнози и виждаме, че реалните резултати често се оказват по-лоши от предварително представяните. Затова и сегашните данни за дефицита не бива да бъдат подценявани", коментира той в ефира на Bulgaria ON AIR.

Василев предупреди, че при сценарий с дефицит около 7% България би се доближила до държави като Франция, които изпитват сериозни фискални затруднения.

По отношение на информацията за неразплатени разходи и т.нар. "разходи в чекмеджетата", проф. Ганчев изрази сериозни съмнения.

Той анализира, че извън одобрения държавен бюджет не могат да бъдат извършвани законни разходи и ако подобни практики съществуват, те следва да бъдат обект на разследване.

Съществена част от разговора беше посветена и на дефицита по текущата сметка. Проф. Ганчев отхвърли твърденията, че той е пряко следствие от бюджетния дефицит.

Според него увеличеният внос на машини и оборудване показва засилен инвестиционен интерес към България и модернизация на икономиката, което е положителен сигнал за бъдещото развитие на страната.

Василев обаче постави акцент върху необходимостта от строга фискална дисциплина. Той се обяви против идеята за поемане на нов държавен дълг, преди да е ясно какъв ще бъде окончателният бюджет и какви ще са реалните финансови потребности на държавата.

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