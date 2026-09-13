Процедурата за свръхдефицит: Ето кога ЕК ще се произнесе за България
От комисията следят внимателно ситуацията
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От комисията следят внимателно ситуацията
Съветът на ЕС посочва, че нашата страна следва да предприеме ефективни действия и да представи до 15 октомври необходимите мерки
При неспазване на препоръките страната може да бъде санкционирана с глоба до 0,05% от БВП
Експерти говорят и за "Кошница с грижа"
Икономистът Петър Ганев посочва, че сегашният проблем не е срив на приходите, а раздута разходна част
Каримански предупреди, че България трябва да инвестира повече в производство, образование и човешки капитал
Вицепремиерът посочи геополитическия натиск и постоянните разходи без компенсиращи приходи като причина за свръхдефицита
Брюксел отправя сериозни критики към фундаменталната структура на българската икономика
Финансовият министър призна, че Брюксел твърдо продължава към процедура заради разминаванията в оценката на публичните финанси
Все още не сме в процедура по свръхдефицит, това е предложение
Европейската комисия може да започне процедура срещу България
Вече се предприемат мерки за справянето със свръхдефицита, наследен от предходното управление
Европейската комисия потвърди очакването на българските институции за липсата на основание за стартиране на процедура по прекомерен дефицит срещу стра...
Най-притеснителното в проектобюджета за 2016 г. е ревизията на бюджета за тази година, която се прокарва тихомълком с него. Актуализация трябваше да и...
Не смятам, че Еврокомисията ще открие процедура за свръхдефицит спрямо България, каза финансовият министър Владислав Горанов. Така той коментира повиш...
Новото българско правителство трябва да прояви куража да осъществи докрай реформите, които са били отлагани с години, защото са политически трудни. То...
Има опасност от свръхдефицит, призна Петър Чобанов София. Между 1,5 и 2 млрд. лв ще струва спасяването на вложителите в КТБ, съобщи финансовият минис...