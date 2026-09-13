Всичко за Свръхдефицит

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ЕК: Нямате свръхдефицит

ЕК: Нямате свръхдефицит

Европейската комисия потвърди очакването на българските институции за липсата на основание за стартиране на процедура по прекомерен дефицит срещу стра...

17 ноември | 18:32
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