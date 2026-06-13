Икономист алармира: Финансовата картина е по-мрачна, отколкото изглежда
Все още не сме в процедура по свръхдефицит, това е предложение
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Все още не сме в процедура по свръхдефицит, това е предложение
Говори Ганчо Ганчев
Коментар на проф. Ганчо Ганчев
Данъчните облекчения, които бяха приети, трябва да бъдат отменени, съветва той
Изследване на Института за пазарна икономика разкри шокиращи данни за нивото на бедност у нас. Над 200 000 деца гладуват, а 700 хиляди оцеляват с под...