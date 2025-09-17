Брокер даде сериозни надежди на купувачите на имоти

Известен експерт при недвижимите имоти очерта една важва тенденция, която може да се очаква в близките месеци.

Само с една дума пазарът на недвижими имоти в България и особено в София в момента може да се опише като особен.

С едно изречение може да се опише като отрезвяващ, но с локални преглявания на отделни места. Това заяви в студиото на Money.bg Момчил Кръстев, който е партньор и брокер в "Примо Плюс".



Към днешна дата най-скъпите имоти у нас са в големите градове, в курортите и особено в столицата, където ценовият ръст не спира. Той е особено силно подхранен от предстоящото влизане на България в еврозоната догодина.

В същото време на места се наблюдава стопиране на обяви, като най-вероятната причина за това е изчакване от страна на продавачите, които се надяват, че жилищата, които продават ще станат още по-скъпи след 1 януари 2026-а година.

Според брокера, след влизането на страната ни в еврозоната пазарът ще се успокои в известна степен. Това означава, че отново ще наблюдаваме ръст на цените, но той ще бъде по-умерен и ще бъде все по-свързан с качеството на предлаганите имоти.



Момчил Кръстев прогнозира, че 2026-а ще бъде година на един по-умерен пазар, на който ще се наблюдава спад на сделките спрямо тази година. Колкото до цените догодина, ако има ръст, то той ще е свързан с инфлационните процеси.



Всичко това означава, че най-вероятно през 2026-а ще купувачите ще могат да сключат по-добра сделка, отколкото в момента.

