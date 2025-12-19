Тол системата излови над половината от хитреците

През 2025 г. събираемостта от пътни такси в България е достигнала исторически максимум – над 1 милиард лева. Това съобщи на брифинг министърът на регионалното развитие и благоустройството в оставка Иван Иванов, като подчерта съвместната работа на МРРБ, АПИ и Националното тол управление.

Председателят на Управителния съвет на АПИ инж. Йордан Вълчев отбеляза, че агенцията отчита и рекордни вътрешни приходи, които надхвърлят 100 млн. лева. По думите му тези резултати са следствие от по-добра организация и засилен контрол.

Директорът на Националното тол управление проф. Олег Асенов обясни, че събирането на 1 милиард лева е резултат от целенасочен план и значително повишена техническа готовност на системата. Ако при поемането на управлението са работели едва около 140 рамки (под 50%), то в момента контролният механизъм функционира с над 90% ефективност.

През тази година мобилните екипи на НТУ са извършили с около 50% повече проверки, достигайки 265 хил. Инкасираните средства от компенсаторни механизми са нараснали с над 30% и се очаква да достигнат около 40 млн. лева – директни приходи за държавния бюджет.

Проф. Асенов подчерта, че вече са активирани всички функционалности, заложени в първоначалния проект на тол системата. За първи път е одобрен стандартизиран измервател за контрол на средната скорост, което позволява по-ефективно правоприлагане.

Стартирала е и процедура по калибриране на везните за претегляне в движение. Контролът върху претоварването се разглежда като ключов инструмент за предотвратяване на разрушаването на пътищата.

Тол системата вече е напълно интегрирана със системите на НАП и Агенция „Митници“, което осигурява информация за движението на стоки и товари в реално време. Чрез връзката с МВР ще се осъществява и контрол за средна скорост, както и за наличие на „Гражданска отговорност“ и годишни технически прегледи.

В резултат на предприетите мерки рискът от измами и използване на скрити регистрационни номера е намален с около 50%. Така е ограничена практиката за заобикаляне на плащането на тол такси.

Министър Иванов съобщи, че до март ще бъдат изградени всички 12 планирани съвместни контролни пункта между МВР, приходните агенции и НТУ по шенгенските граници извън ГКПП. Първият пункт ще бъде готов до края на годината, а вторият – в началото на 2026 г.

Във връзка с очакваните зимни условия Йордан Вълчев увери, че има пълна готовност за зимно почистване, както и организация за временно спиране на тежкотоварните автомобили, за да се улесни пътуването по време на празниците, съобщи БЛИЦ

