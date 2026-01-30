Вдигнаха блокадата на границите със Сърбия и Македония, трафикът тръгна

След пет дни блокада на граничните пунктове с България протестът на превозвачи от Сърбия и Република Северна Македония беше прекратен, а тежкотоварният трафик започна поетапно да се възстановява. В резултат на блокадата десетки камиони бяха принудени да изчакват на територията на област Кюстендил, като около 50 тежкотоварни автомобила бяха насочени към специално обособени паркинги.

„От снощи ситуацията се промени. Около 21:00 часа блокадата със Северна Македония и Република Сърбия беше вдигната“, съобщи областният управител на Кюстендил Георги Джоглев.

По думите му веднага е започнало поетапно изнасяне на тежкотоварните автомобили, като движението е било организирано от кризисен щаб и насочвано към определени места за изчакване. Към момента около 70% от камионите вече са преминали в посока Република Северна Македония, а останалите около 30% все още се намират на паркингите в региона. Част от водачите от Северна Македония са оставили автомобилите си и временно са се прибрали по родните си места с личен транспорт.

Блокадата беше част от по-широк протест на превозвачи от Сърбия, Република Северна Македония, Черна гора, Босна и Херцеговина срещу ново правило на Европейския съюз, което ограничава престоя на шофьори от трети страни до 90 дни в рамките на 180-дневен период. Според бранша мярката създава сериозен риск от икономически затруднения, фалити и загуба на работни места.

По време на протестните действия не е допуснато спиране и паркиране на тежкотоварни автомобили по пътните платна, за да не се създават рискове за движението. Осигурени са били зони за престой в общините Кюстендил, Бобов дол и Дупница, в близост до заведения, откъдето шофьорите са могли да се снабдят с храна и вода. По-голямата част от изчакващите камиони са били от Турция и Република Северна Македония, като български превозвачи не са били засегнати от блокадата, тъй като са били своевременно информирани.

От областната администрация посочиха, че при евентуално удължаване на протеста е имало готовност за допълнителни мерки, включително осигуряване на подвижни тоалетни и вода, както и ежедневна координация с полицията, Гранична полиция, пътните служби и тол управлението. Очаква се в следващите часове трафикът към граничните пунктове да остане по-интензивен, докато всички тежкотоварни автомобили преминат.

