Голям скандал в Европа с Тръмп. Фицо побесня

Поредно обтягане на отношенията САЩ-Европа се случи с публикация на „Политико“, която мълниеносно обиколи всички медии на Стария континент.

В нея се разказва как словашкият премиер Роберт Фицо е изразил дълбока загриженост пред европейски лидери за психическото състояние на американския президент Доналд Тръмп след лична среща между двамата.

„Политико“ цитира като източници петима неназовани европейски дипломати.

По думите им Фицо описал Тръмп като "опасен" и "полудял" и притеснил до болка колегите си по време на срещата на върха на ЕС в Брюксел на 22 януари.

Това станало няколко дни след посещението на словашкия премиер в имението на американския лидер в Мар-а-Лаго.

В публикацията се казва, че това е коренна промяна на позицията на Фицо, който досега се позиционираше като един от най-верните европейски съюзници на Тръмп. Сега обаче бил "травмиран" от срещата.

След публикацията, в Белия дом категорично отрекоха разказите на дипломатите, като ги нарекоха "фалшиви новини", а присъствал на срещата американски служител заяви, че тя е била "приятна и нормална".

Малко по-късно Фицо побесня и излезе със злостен коментар в социалната мрежа Х.

Той нарече материалите за думите му за Тръмп – пълна лъжа.

"Никой не чу нищо, никой не видя нищо, няма свидетели, но нищо не спря сайта Политико да измисли лъжа. Добре известно е, че съм един от "любимците" на този портал, който смята, че суверенитета, борбата за национални интереси и отстояването на собствено мнение е престъпление", написа Фицо в социалната мрежа X.

Словашкият премиер отрече обвиненията, че е коментирал поведението на г-н Тръмп на срещата в Брюксел на 22 януари.

Той бе категоричен, че не е комуникирал с "нито един министър-председател или президент" относно срещата с американския президент.

"Целта на Политико е само да разруши конструктивните отношения на Словакия с всички краища на света", заяви словашкият премиер.

Срещата между Доналд Тръмп и Робърт Фицо се състоя на 17 януари в резиденцията на американския президент Мар-а-Лаго. След това премиерът публикува видео в социалната мрежа X, в което се изказа ласкаво за Тръмп, като заяви, че са обсъждали предимно уреждането на конфликта в Украйна.

