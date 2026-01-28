Фицо разтревожи европейските лидери след среща с Тръмп

Словашкият премиер Роберт Фицо е изразил сериозни притеснения пред европейски лидери след личната си среща с американския президент Доналд Тръмп, съобщават петима европейски дипломати, цитирани от Politico. По думите им, по време на срещата на върха на ЕС в Брюксел на 22 януари Фицо е използвал изключително остър тон, предупреждавайки колегите си за рискове, свързани с поведението и решенията на президента на САЩ, включително с психичното му състояние.

Разговорите са се провели само няколко дни след визитата на словашкия премиер в имението на Тръмп в Мар-а-Лаго, Флорида. Официално Фицо представи посещението като знак за „високо доверие“ и увери публично, че разговорите са били конструктивни и открити. В Брюксел обаче, според дипломатическите източници, той е дал коренно различна оценка.

По информация на дипломатите Фицо е описал срещата като силно смущаваща и е отправил предупреждения, че американският президент представлява сериозен фактор на непредсказуемост. Един от източниците коментира, че словашкият премиер е изглеждал дълбоко разтърсен от личния си контакт с Тръмп и е говорил с необичайна откровеност.

Изявленията предизвикват силен отзвук, тъй като досега Фицо се възприемаше като един от най-близките европейски политически съюзници на Доналд Тръмп. Именно затова контрастът между публичните му послания и частните разговори с европейски партньори е приет като особено показателен.

От Белия дом реагираха остро на публикацията, като категорично отхвърлиха твърденията и ги определиха като „фалшиви новини“. Американски служител, присъствал на срещата, заяви, че разговорът между двамата лидери е протекъл „нормално и в приятелска атмосфера“.

Към момента говорителите на словашкия премиер не са отговорили на многократните запитвания за коментар по случая.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com