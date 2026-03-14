Орбан удари по масата! Напрежение за Зеленски и Европа

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви в социалните мрежи, че украинският президент Володимир Зеленски не командва в Унгария и че страната няма да стане украинска колония, предаде унгарският информационен портал "Индекс", цитиран от БТА.

"Унгария няма да стане украинска колония, Зеленски не заповядва тук", заяви премиерът Виктор Орбан във видеоклип, публикуван на профила му във "Фейсбук".

Във видеото премиерът припомни, че днес е 19-ият ден от украинската петролна блокада. Според него Зеленски продължава да затваря петролопровода "Дружба", въпреки че знае, че той е жизненоважен за Унгария и Словакия.

Той добави, че унгарските експерти се намират в Киев от дни, но все още не им е позволен достъп до обекта. "Това е равносилно на признание", смята Виктор Орбан.

"Европа и целият свят няма да могат да преодолеят петролната криза без помощта на евтиния руски петрол. Американците вече направиха първите стъпки и започнаха да отменят санкциите, но в Брюксел всичко остава същото", заяви премиерът.

"Европейската комисия и германският канцлер запазват санкциите, наложени върху руския петрол. Последствията са налице: в Австрия бензинът струва 700 форинта (1,79 евро), в Германия 800 форинта (2,04 eвро), а в Нидерландия почти 1000 форинта за литър (2,56 eвро)", изброи Орбан.

"Тук, в Унгария, ние гарантираме безопасността на семействата, предприемачите и фермерите с ценови таван. Постоянно зареждаме стратегическите си резерви, така че няма и няма да има проблем с доставките", допълни премиерът.

