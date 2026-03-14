Тръмп зове: Пратете и вие кораби да отворим Ормузкия проток

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова други държави да изпратят кораби, за да помогнат за осигуряването на сигурността на Ормузкия проток, критичната точка за световните доставки на петрол, прекъснати от войната в Близкия изток.

В публикация в Truth Social, президентът на САЩ казва, че въпреки „опита на Иран да затвори“ прохода, „по един или друг начин скоро ще ОТВОРИМ, БЕЗОПАСЕН и СВОБОДЕН Ормузкия проток!", съобщава BBC.

В публикацията Тръмп заяви, че се надява Китай, Франция, Япония, Южна Корея, Великобритания и други да изпратят кораби в района.

"Междувременно Съединените щати ще бомбардират безмилостно крайбрежието и непрекъснато ще потапят ирански лодки и кораби“, написа още президентът на САЩ.

Белият дом не отговори веднага на запитването за коментар относно това дали някакви държави са се съгласили да изпратят кораби.

Междувременно отказът на Германия да участват в евентуална военна операция за защита на корабите в Персийския залив предизвика недоумение сред германските компании, съобщи "Шпигел", позовавайки се на Съюза на германските корабособственици (СГК/VDR).

От СГК заявиха пред списанието, че са приели с "определено недоумение" изявленията на германските власти. От организацията отбелязаха, че по-рано Г-7, включително Германия, подчертаха необходимостта от международни усилия за осигуряване на безопасно преминаване на граждански кораби през Ормузкия проток.

Според СГК властите на Германия също трябва да "разгледат всички варианти, които могат да допринесат за ефективната защита на корабите и техните екипажи". "Само доверието, че няма да се случат никакви инциденти, не може да бъде убедителна стратегия в светлината на настоящата ситуация".

