Сърбия кипи! Факли и бой с полицията, хиляди на площада (СНИМКИ)

Сърбия кипи. Мощен протест в Белград въпреки опитите на президента Александър Вучич да заглуши гласа на младите, спирайки влаковете и затваряйки пътищата, за да не пътуват хората до столицата.

В Белград сръбските студенти и подкрепящите ги граждани отново се събраха на поредния голям митинг. В няколко колони те тръгнаха към белградския площад “Славия”, където вече има хиляди. Техният лозунг е “Студентите побеждават”, предаде БНТ.

Седем месеца след последния голям протест сръбскитe студенти и техните поддръжници отново са тук — на белградския площад „Славия“. И отново са много. За поредния митинг срещу президента на Сърбия Александър Вучич и в памет на загиналите при трагедията с козирката в Нови Сад.

Част от участниците в протеста нападнаха полицията близо до Президентството, предаде сръбският сайт kurir.rs.

Факли, камъни и пръчки са били хвърляни към полицейския кордон. Полицията успяла да обуздае част от протестиращите и да ги избута към Теразие.

