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Пет коли горяха в Благоевград

Пет коли горяха в Благоевград

Благоевград. Огнен ад вилня на паркинг в благоевградския квартал „Освобождение". Около 01:57 часа в неделя през нощта в Първо РУП - Благоевград е пост...

23 септември | 12:36
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