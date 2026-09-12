Сърбия кипи! Факли и бой с полицията, хиляди на площада (СНИМКИ)
Част от участниците в протеста нападнаха полицията
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Част от участниците в протеста нападнаха полицията
Бързата намеса на огнеборците спаси други над 20 автомобила от пожар на Свети Влас
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Трабзон. Двубоят между Трабзонспор и Фенербахче бе прекратен малко след началото на второто полувреме, заради изтъпления на феновете по трибуните. Пот...
Благоевград. Огнен ад вилня на паркинг в благоевградския квартал „Освобождение". Около 01:57 часа в неделя през нощта в Първо РУП - Благоевград е пост...
Велико Търново. Старостоличани тръгват на разходка по тъмно само на светлината на факли и фенери. Нестандартното преживяване е организирано от Общинск...