Вучич стресна с изказване за Третата световна война

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че Третата световна война може вече да е в ход, въпреки че това не е официално обявено.

Той изрази това мнение в интервю за германския вестник Berliner Zeitung.

Според сръбския лидер ще бъде трудно да се предотврати глобален конфликт.

Светът отдавна се бори за ресурси – нефт, газ, редки метали и минерали. Много държави се опитват да спечелят време, като се подготвят за по-големи конфликти, каза той.

Вучич също не изключи възможността за използване на ядрени оръжия.

Той припомни, че световните войни започват с местни конфронтации, които след това прерастват в глобални конфликти с формирането на военни и политически блокове.

