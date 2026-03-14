Иран заплаши Украйна с война

Иран отправи официална заплаха за военни удари срещу Украйна заради оказаната от Киев помощ с безпилотни апарати за Израел и Съединените щати. Позицията беше изразена от ръководителя на Комисията по национална сигурност в иранския парламент Ибрахим Азизи, съобщи украинското издание на „Фокус“.

Според Азизи действията на украинската страна променят статута ѝ спрямо ислямската република. Иранският представител заяви: „Оказвайки подкрепа на израелския режим с помощта на дронове, Украйна всъщност се въвлече във война“. Той допълни, че съгласно Устава на ООН украинската територия вече представлява легитимна военна цел за Техеран.

Изявлението идва на фона на засиленото украинско присъствие в Близкия изток през март 2026 година. В началото на месеца президентът Володимир Зеленски потвърди, че Киев е изпратил екипи от експерти и дронове-прехващачи в Йордания, за да защитават американските бази в региона на фона на конфликта между Вашингтон, Тел Авив и Техеран.

В отговор на иранските заплахи украинският депутат Алексей Гончаренко призова за незабавно прекъсване на дипломатическите отношения. По думите му режимът в Техеран отдавна е преминал границите чрез действията си на международната сцена и вътре в страната. Гончаренко посочи, че иранските власти въоръжават руската армия, финансират убийства в Близкия изток и подлагат на системен тормоз собствените си граждани.

Напрежението между двете държави ескалира допълнително след скорошните атаки на Съединените щати и Израел срещу иранска територия. В края на февруари Министерството на външните работи на Украйна излезе с позиция, в която посочи, че вътрешните репресии и произволът на режима в Техеран са пряката причина за военния отговор на Вашингтон и Тел Авив.

Украинският държавен глава също взе отношение по темата, като отбеляза, че ударите дават възможност на иранското общество да се освободи от настоящото управление. Зеленски допълни, че от началото на руската инвазия през 2022 година Москва е използвала над 57 000 ирански дрона за атаки срещу украински градове и инфраструктура.

Военното сътрудничество между Русия и Иран е основен фактор за влошените отношения с Киев. Заради продължаващите доставки на оръжия Европейският съюз наложи серия от санкции срещу ирански авиокомпании и физически лица, участващи в трансфера на балистични ракети и безпилотни технологии за нуждите на руската армия. Западни разузнавателни служби потвърдиха, че Техеран е помогнал за изграждането на фабрика за производство на дронове на руска територия.

Успоредно с дипломатическия конфликт, украинското военно разузнаване продължава да разширява операциите си извън пределите на страната. Част от тази стратегия включва изпращането на оператори на дронове в подкрепа на въоръжени групировки в Дамаск, с цел нанасяне на удари по руски военни интереси. Тези действия са част от кампанията на Киев за противодействие на руското влияние в Сирия и Африка.



