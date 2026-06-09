България с ключово решение за Украйна, засяга оръжието

Ключово решение за Украйна взе страната ни. България няма да предоставя повече оръжие на Украйна, съобщи военният министър Димитър Стоянов, представяйки приоритетите и кабинета си на пресконференция в Министерството на отбраната.

Ясно вече заявихме, че войната в Украйна няма да бъде решена на бойното поле. Виждаме една позиционна война и колкото и въоръжение да се трупа, единственото, което се получава, е загуба на човешки животи. Време е да се седне на масата на преговори, време е да се търси справедлив мир, който да бъде определен от двете страни. Разбира се, ролята на Европейския съюз е изключително важна, каза министърът по темата. Той заяви, че не се предвижда от българска страна да бъде предоставено повече оръжие на украинската армия.

Стоянов представи екипа си в МО. Заместник-министри са Катерина Граматикова–Иванова и Любомир Монов. Началник на политическия кабинет на министъра ще е Владко Владов. Съветник на министъра е Красимир Грозев. За директор на Дирекция "Стратегически комуникации, връзки с обществеността и протокол" е назначена Десислава Терзийска.

Министърът посочи, че е подготвен план за увеличаване на разходите за отбрана до 5% до 2030 г. от брутния вътрешен продукт, като уточни, че 3,5% от тях са преки военни разходи, а 1,5% са за разходи, свързани с отбраната – инфраструктура, киберсигурност и други.

Миналата година разходите за отбрана са били 2,13% от БВП, тази година се надяваме да бъдат 2,15%, каза Стоянов.

По отношение на законодателните промени министърът посочи, че част от тях ще бъдат свързани пряко с правилата за работното време. Трябва да бъдат промени и праговете за разходи. Праговете за разходи, приети през 2010 г. са неадекватни – министърът на отбраната има право да харчи до 50 млн. лв., до 100 млн. лв. с разрешение на Министерски съвет и над 100 млн. лв. с решение на парламента. Те са за недопускане на корупция и заявявам, че в МО нивата на корупция са най-ниски, каза още Стоянов по темата. Той посочи, че те трябва да бъдат вдигнати до 50 млн. евро за министър на отбраната, до 100 млн. евро с разрешение на Министерския съвет и над 100 млн. евро да бъде с решение на парламента. Министърът обърна внимание, че разходите за отбрана не влизат в дефицита на страната.

Никой не саботира процеса по обучение на самолетите F-16 и подготовката на българите. МиГ-29 ще дава дежурства, докато можем да го поддържаме и има необходимост от това. F-16 ще застъпи тогава, когато самолетът е готов и българските пилоти са готови, заяви министърът. Той допълни, че в момента F-16 имат достатъчен боекомплект.

Ускорили сме преговорите с Европейската комисия и мисля, че ще наваксаме и ще спазим срока от 2030 г. за усвояване на всички средства, обясни Стоянов.

Извънреден одит ще бъде извършен във всички търговски дружества. Налага се промяна в наредбата, за да не се допускат такива неща. Общата цел на правителството е да бъде оптимизирана администрацията. Трябва да бъдат структурите и където има дублиращи се, ще бъдат освобождавани хора, зави Стоянов.

Той допълни, че са раздадени аванси за 16,6 млн. евро, по които има фалшиви банкови гаранции, благодарение на предното правителство. Документите са предадени на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Военната прокуратура. Провеждаме срещи с въпросните фирми, за да се представят реални банкови гаранции, каза още министърът.

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