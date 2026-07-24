Огнен удар по Санкт Петербург разтърси руската логистика

Украинска атака с дронове разтърси Санкт Петербург и предизвика голям пожар в складова зона край Московското шосе. Ударът достигна дълбоко в руска територия и отново показа, че дори вторият по големина град в страната не е извън обсега на войната. Местните власти признаха за поражения по инфраструктурата, докато над града продължаваше да действа противовъздушната отбрана.

Огромни пламъци над Санкт Петербург

Губернаторът Александър Беглов потвърди, че градът е бил атакуван с безпилотни летателни апарати, използвани за военни цели. По думите му ударът е засегнал обекти на Московското шосе, а аварийните служби са започнали незабавно да овладяват последствията.

Беглов обяви, че лично ръководи щаба, който координира действията на пожарникари, спасители и останалите служби. Към момента няма официални данни за жертви или ранени при атаката.

Кадри, разпространени в социалните мрежи, показват огромен огнен стълб и гъст черен дим над складовата зона. Обектът е свързван с руския гигант за онлайн търговия „Уайлдберис“, но местните власти все още не са потвърдили официално кой притежава поразената база.

„Уайлдберис“ отново попадна под удар

Това не е първата атака срещу логистичната мрежа на компанията. През последните дни дронове удариха няколко нейни склада в различни части на Русия, като предизвикаха големи пожари, прекъсване на работата и сериозни щети.

При ударите по центрове в Тамбовска и Московска област загинаха най-малко осем души, а десетки бяха ранени. Сред жертвите имаше работници от нощните смени, които са се намирали в сградите при атаката.

Володимир Зеленски заяви, че поразените логистични бази са били използвани за доставки на санкционирани компоненти за производството на руски дронове и навигационно оборудване. Москва отхвърля това твърдение и определя обектите като гражданска инфраструктура.

Удар по нервите на руската икономика

„Уайлдберис“ е най-голямата компания за онлайн търговия в Русия и разполага с огромна мрежа от складове, доставчици и куриери. Новите атаки вече засегнаха значителна част от логистичния й капацитет и принудиха компанията временно да затвори отделни центрове.

Ударът край Санкт Петербург показва, че украинската кампания навлиза в нов етап. Вместо да бъдат атакувани само нефтени бази и военни заводи, под натиск попадат и огромни логистични центрове, през които минават стоки, техника и доставки за цяла Русия.