Огнен удар по Санкт Петербург разтърси руската логистика
Мощният пожар избухна след атака с дронове, докато противовъздушната отбрана остана във въздуха
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Мощният пожар избухна след атака с дронове, докато противовъздушната отбрана остана във въздуха
Строи първия в света корабен тунел през полуострова Стад
Западът на София се превръща в новия икономически мотор на България
Седем студенти получиха стипендии и шанс за ранна професионална реализация в логистичния сектор
Cushman & Wakefield отчита спад в строителството и усвояването, но ръст на наемите и над 43 млрд. евро инвестиции
Над 70% от фирмите в логистичния сектор използват комплексни дигитални решения
Чрез споделянето на спомени, рецепти и човешки истории от пътя DISCORDIA показва живота на своите професионални шофьори и затвърждава грижата си за хо...
Купувачите на едро търсят по-гъвкави и технологични решения
Складово-логистичната база функционира със собствена фотоволтаична централа
Армията разчита основно на частни логистични оператори за транспортиране на войски, боеприпаси и военна техника
Дмитрий Булгаков е освободен и от длъжността заместник-министър на отбраната
Търговски брандове пренасочват експанзията си към Централна и Източна Европа
Общо 33 ученици дуална форма на обучение ще се обучават във веригата тази учебна година
България е третата страна от европейското семейство на компанията, в която нововъведението се прилага
Доминират проектите по поръчка и за собствено ползване
Сертификатът отбелязва ангажимента към стандартите за качество
Хасково. Огромен инвеститор, който ще вложи над 100 млн.лв. очаква Димитровград. Кметът Иво Димов оповести засега само, че става въпрос за логистичен...
Имаме ръст на обработените товари спрямо миналата година, казва доц. Божидар Чапаров
50-метрова амонячна колона ще бъде транспортирана с полицейски ескорт в мащабна логистична операция