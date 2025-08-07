DISCORDIA и Ути Бъчваров стартират вкусната поредица Food on the Road

Най-голямата транспортно-логистична компания в България DISCORDIA, тръгва по нов вкусен маршрут заедно с любимия кулинар Ути Бъчваров. Видеопоредицaта „Food on the Road“ разказва историите на международните шофьори на компанията през споделена храна, спомени и малки ритуали от живота на път. Проектът е част от дългосрочната стратегия на DISCORDIA да подкрепя доброто физическо и емоционално състояние на своите водачи.

„Новата инициатива е естествено продължение на усилия ни да създадем по-добра работна среда за шофьорите и да ги развиваме не само като професионалисти, но и като личности“, казва Лъчезар Стоилов, мениджър на отдел „Управление на водачи“ в DISCORDIA. „Грижата за хората не свършва с добри условия и заплащане. Тя включва и внимание към тяхното ежедневие и благосъстояние“, допълни той.

„Food on the Road“ среща Ути Бъчваров с реални водачи на камиони, които споделят любими рецепти, навици, предпочитания и малки трикове за по-добро хранене по време на път. Вдъхновен от техните разкази, Ути приготвя лесни, вкусни и адаптирани за полеви условия рецепти.

„Срещнах хора, които са изминали милиони километри, но не са изгубили връзката с дома. Храната е начин да се почувстваш вкъщи, независимо къде си“, споделя Ути.

Всеки от 11-те епизода на поредицата представя различен водач и е заснет в реални условия. Видеата се разпространяват чрез дигиталните канали на компанията (Facebook, TikTok и YouTube). Първият епизод вече е онлайн и представя международния шофьор на DISCORDIA Лъчезар Илиев, който има девет години зад волана и изминати близо милион километри.

„Food on the Road“ показва, че храната е не просто нужда, а форма на грижа и връзка с дома, дори когато си на хиляди километри от него. Споделеното съдържание има реална добавена стойност, а целта е да покаже как се приготвят вкусни и полезни ястия в нестандартни условия и да докаже на шофьорите, че са част от една мислеща и грижовна общност.

