Празнично меню за Новогодишната нощ: от глазирана патица до неустоимо брауни

Глазирана патица с портокал

Продукти: патица - 1 бр., портокали - 1 бр., пилешки бульон - 100 мл (или вода), чесън - 3 скилидки, соев сос, мед, сол, черен пипер, пресен розмарин

Приготвяне: Изцеждаме сока на портокала и заедно с бульона, няколко лъжици соев сос, чесъна и мед на вкус ги поставяме в каселора. Слагаме на котлона и оставяме да се редуцира до средно гъст сос. Това е сместа, с която ще глазираме нашата патица. Правим няколко разреза в кожата на патицата, за да може при печене мазнината ѝ да се изтича и натриваме цялата птица с кората на портокала, настъргана на ситно, заедно с розмарина, малко сол и черен пипер. Остатъците от портокала заедно с няколко клонки розмарин поставяме вътре в патицата. Печем под фолио за около 2 часа, 2 часа и половина (в зависимост от големината на патицата), като периодично отливаме мазнина. След като открием патицата, обилно я поливаме с глазурата и печем за още около 30 мин, като повтаряме няколко пъти обливането. Поднасяме печената патица с гарнитура от ориз и заливаме с останалата глазура при сервиране. За по-добро оттичане на мазнината от вкусната глазирана портокалова патица може да печете патицата и върху скаричка, която да поставите в тавата на фурната.

Вратни пържоли с гъби и топено сирене

Продукти: свински пържоли - 3 бр., лук - 1 бр., печурки - 100 г, топено сирене - 100 г, бяло вино - 100 г, масло - 60 г, сол, черен пипер, магданоз

Приготвяне: Почиствате и нарязвате на кръгчета лука. В йенски съд нареждате лука най-отдолу. Отгоре подреждате свинските пържоли, като овкусявате със сол и черен пипер. Топеното сирене нареждате върху пържолите, а отгоре - гъбите, почистени и нарязани на тънки филийки. Поръсвате с нарязан на ситно магданоз, заливате с бялото вино, а след това и разтопеното масло. Захлупвате с капака и поставяте пържолите във фурната да се пекат до готовност.

Цветна редена салата

Продукти: шунка - 250 г, сварени яйца - 4 бр., моцарела - 120 г, настъргана, царевица - 1 малка консерва (около 150 г отцедена), мариновани гъби - 200 г, маслини - 100 г (или кисели краставички), майонеза - около 180 - 200 г, сол - на вкус, черен пипер - на вкус

Приготвяне: На дъното на кръгъл ринг се разпределя нарязаната на кубчета шунка и се намазва с тънък слой майонеза. Върху нея се разстила настърганият белтък и отново лек слой майонеза. Следва царевицата, която леко се притиска, за да се изравни. Върху нея се подреждат маринованите гъби и се намазват с майонеза. Отгоре се поставя моцарелата и леко се притиска. Завършва се с настърганите жълтъци, а върху тях се подреждат кръгчета кисели краставички или маслини за декорация. Салатата се охлажда минимум 30 минути, след което рингът се маха внимателно и ястието се поднася охладено. Тази красива салата се появява в славянската кухня през 80-те години като „празнична торта“, когато в домашните готварски книги започват да се популяризират слоестите салати. В Русия и Украйна я сервират за Нова година и рождени дни, тъй като може да се оформи висока и ефектна.

Брауни с ядки и карамел

Съставки: За браунито: 200 г тъмен шоколад, 150 г масло, 150 г захар, 3 яйца, 100 г брашно, 50 г какао на прах, щипка сол, 100 г орехи, лешници или микс от ядки, грубо нарязани

За карамела: 100 г захар, 50 г масло, 100 мл сметана за готвене

Приготвяне: Загрява се фурната на 180 °C. Тава с размер около 20×20 см се покрива с хартия за печене. Маслото и шоколадът се разтопяват на водна баня или в микровълнова, докато сместа стане гладка. Захарта се разбива с яйцата до лек и пухкав крем. Към тях се добавя разтопеният шоколад с маслото. Пресейте брашното, какаото и щипката сол и внимателно се добавят към шоколадовата смес. Накрая се добавят ядките. Изсипва се сместа в подготвената тава и се пече 20–25 минути. Центърът трябва да остане леко влажен – класическата текстура на браунито. За карамела: захарта се загрява на среден огън до златисто, добавя се маслото и се разбърква. Накрая се добавя сметаната и се разбърква до гладък карамел. Карамелът се излива върху изстиналото брауни и може да се поръси с допълнителни ядки за украса.

