Пухкави солени палачинки с кашкавал и пресни подправки

Идеалната закуска за цялото семейство

27 дек 25 | 7:36
Мира Иванова

В студените зимни утрини домът има свой особен аромат — смесица от топлина, тишина и очакване. Това е времето, в което кухнята се превръща в сърцето на деня, а една проста, но вкусна закуска може да събере всички около масата. Няма по-хубав начин да започнете деня от домашно приготвено ястие, което носи уют, настроение и онова чувство за заедност, което само семейството може да даде. Днес ви предлагаме рецепта, която е едновременно лесна, ароматна и любима на малки и големи — идеалният старт на зимното утро.

Необходими продукти (за 4 души):

  • 2 яйца

  • 1 чаша прясно мляко

  • 1 чаша брашно

  • 1 ч.л. бакпулвер

  • 1 щипка сол

  • 1 ч.л. захар (за баланс)

  • 1 чаша настърган кашкавал

  • 2 с.л. разтопено масло или олио

  • Нарязан копър или магданоз

  • Масло за тигана

Начин на приготвяне:

  1. Разбийте яйцата с млякото, докато сместа стане гладка.

  2. Добавете брашното, бакпулвера, солта и захарта. Разбъркайте, докато получите пухкаво тесто.

  3. Прибавете настъргания кашкавал и пресните подправки. Разбъркайте внимателно.

  4. Загрейте тиган с малко масло.

  5. Сипвайте по един малък черпак от сместа и оформяйте мини палачинки — по-дебели и по-пухкави от обикновените.

  6. Печете по 2–3 минути от всяка страна, докато станат златисти.

Как да поднесете:

  • С топло масло и лъжица сметана

  • С доматено чатни или лютеница

  • С резенчета шунка или пушено сирене

  • Или просто така — ароматни, топли и много домашни

