Пухкави солени палачинки с кашкавал и пресни подправки

В студените зимни утрини домът има свой особен аромат — смесица от топлина, тишина и очакване. Това е времето, в което кухнята се превръща в сърцето на деня, а една проста, но вкусна закуска може да събере всички около масата. Няма по-хубав начин да започнете деня от домашно приготвено ястие, което носи уют, настроение и онова чувство за заедност, което само семейството може да даде. Днес ви предлагаме рецепта, която е едновременно лесна, ароматна и любима на малки и големи — идеалният старт на зимното утро.
Необходими продукти (за 4 души):
2 яйца
1 чаша прясно мляко
1 чаша брашно
1 ч.л. бакпулвер
1 щипка сол
1 ч.л. захар (за баланс)
1 чаша настърган кашкавал
2 с.л. разтопено масло или олио
Нарязан копър или магданоз
Масло за тигана
Начин на приготвяне:
Разбийте яйцата с млякото, докато сместа стане гладка.
Добавете брашното, бакпулвера, солта и захарта. Разбъркайте, докато получите пухкаво тесто.
Прибавете настъргания кашкавал и пресните подправки. Разбъркайте внимателно.
Загрейте тиган с малко масло.
Сипвайте по един малък черпак от сместа и оформяйте мини палачинки — по-дебели и по-пухкави от обикновените.
Печете по 2–3 минути от всяка страна, докато станат златисти.
Как да поднесете:
С топло масло и лъжица сметана
С доматено чатни или лютеница
С резенчета шунка или пушено сирене
Или просто така — ароматни, топли и много домашни
