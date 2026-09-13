Пухкави солени палачинки с кашкавал и пресни подправки
Идеалната закуска за цялото семейство
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Идеалната закуска за цялото семейство
Осигурява се топла за храна за възрастни и деца
Проектът за Обществена трапезария в община Сатовча се удължава с още три месеца. Той се финансира от Министерство на труда и социалната политика и Фон...
Благоевград. Социалната услуга "Обществена трапезария" продължава да действа в Сатовча и през новата година. Общинска администрация подписа нов догово...
Кърджали. Над 150 души от Кърджали и Момчилград ще получават топла храна в продължение на няколко месеца. Обществените трапезарии ще работят от юли...