Как да посрещнеш гости за 12 минути. Slice продуктите на Димитър Маджаров

В 19:47 Петър разбра, че майка му идва за гости. В 20:15 тя звънна на вратата. Между двата момента се случи малко чудо – или поне така му се стори, докато отваряше втората опаковка филе „Елена“ slice.

Не е обичайно да пишем за месни деликатеси като за супергерои, но някои продукти просто променят правилата на играта. А slice деликатесите на „Димитър Маджаров“ променят нещо по-важно – променят начина, по който се връщаме у дома.

Петък вечер, 28 минути до гости

Имате късмет, ако вашата майка предупреждава преди да дойде. Има и такива, които просто се появяват. Петър принадлежи към първата група, но 28 минути не са много време за подготовка на трапеза.

Първият импулс: паника. Вторият: хладилникът. Третият: облекчение – три опаковки slice от „Димитър Маджаров“, купени снощи „за всеки случай“.

За всеки случай. Именно затова slice продуктите на Маджаров стоят в хладилниците на хиляди българи. Не защото планираме гости всяка вечер. А защото живеем в реалния свят – там, където понякога работата се проточва, децата са гладни още преди да си събуеш обувките, а неделното семейно събиране неочаквано се мести за събота.

Петър нареди филе „Елена“ на чиния. После отвори втората опаковка – комбинация филе и луканка. И третата – суджук „Маджаров“, неговият фаворит. Маслини от буркана. Сирене. Гризини, останали от миналата седмица. Време: 12 минути.

100% месо, 0% извинения

Докато Петър сервираше, вероятно не мислеше за GMP, HACCP или IFS стандартите. Не знаеше за машината за близо три четвърти милион лева, която нарязва всяко парче с невероятна прецизност. Не го интересуваше, че месото се отделя ръчно, за да се запази структурата му.

Интересуваше го да не се срамува пред майка си.

И точно това прави разликата между евтин компромис и качествен избор. Защото когато отвориш опаковка slice от „Димитър Маджаров“, няма да откриеш малтодекстрин или нишесте. Няма да откриеш ГМО. Ще откриеш месо – 100%, такова, каквото очакваш да видиш.

Някои неща са прости. Не защото са лесни за правене. А защото някой се е погрижил те да изглеждат прости за теб.

Защо 20 вида не са много

През 2017 г. „Димитър Маджаров“ пуска два вида slice продукти – филе „Елена“ и луканка „Маджаров“. Днес гамата е над 20 вида. Защо?

Защото някои искат суджук „Маджаров“ за закуска. Други предпочитат средиземноморски вкусове – чоризо или бут на слайс. Трети обичат автентичното – луканков колбас „Средна гора“ или пастърма „Пловдив“. Има и такива, които просто отварят салам „Закуска“ за децата.

Всички тези хора влизат в магазина с различни планове. Някои с ясна идея. Други – без никаква. Но когато видят познатото лого на „Димитър Маджаров“ и надписа „Първокачествен вкус“, знаят какво ще вземат. Защото веднъж вече са пробвали. И са си казали: „Добре де, наистина е вкусно“.

Точно затова продажбите отбелязват двуцифрен ръст всяка година. Защото хората купуват повторно.

Мотото, което всъщност е обещание

„От нашето семейство за вашето семейство“ – не е само маркетингов девиз. Това е буквално какво прави „Димитър Маджаров“ всеки ден.

Когато отвориш опаковка slice с филе „Елена“ с ХТСХ сертификат, отваряш продукт, приготвен по традиционни рецепти с натурални подправки. Когато вземеш роле „Трапезица“ или кайсерован врат „Тракия“, вземаш част от българската кулинарна история, запазена по европейски регламенти.

Но истинското майсторство е в това: можеш да ги сервираш на масата за минути, а гостите ти да си помислят, че си се трудил цял следобед.

Къде да ги намерите (и защо все още не сте ги опитали)

Ако досега четете този текст и мислите „Хм…звучи добре, но къде се продават“, имаме добра новина: навсякъде.

Slice деликатесите на „Димитър Маджаров“ са във всички национални и локални хранителни вериги. В online магазините – eBag, Gladen и други. При партньорите и дистрибуторите в цялата страна. Ако имате пазар или супермаркет на пешеходно разстояние, има шанс да ги откриете и там.

А ако живеете в малко населено място, има доставка. Защото slice деликатесите не са продукт само за големите градове, а за хората, които искат да хапнат нещо вкусно, без значение къде живеят.

Малката хитрина, която прави разликата

Петър не е професионален готвач. Не знае как се сервира мезе в ресторант с Мишленова звезда. Но майка му се усмихна, когато видя чинията.

Защото я беше извадил от хладилника 10 минути по-рано. Така ароматът се разкрива напълно – дребна подробност, голяма разлика.

После беше наредил слайсовете леко припокриващи се на кръг – филе „Елена“ редуващо се с луканка. Маслини между парчетата. Малко рукола отгоре.

Взе бутилка червено вино от рафта. Майка му попита: „Имаш ли нещо за хапване?“ Петър посочи масата.

Тя каза: „Виждам, че си се научил“.

Той не каза нищо. Отвори виното.

В крайна сметка

Slice продуктите на „Димитър Маджаров“ не са магия. Те са просто добре направени неща за хората, които живеят в реалния свят.

Там, където работим до късно. Където децата искат да ядат точно сега. Където майката идва неочаквано. Където искаме да сервираме нещо вкусно, без да прекарваме часове в кухнята.

Така че следващия път, когато отворите хладилника и видите опаковка с червеното лого и надписа „Първокачествен вкус“, знайте: това не е резервен вариант.

Това е умният избор.

А ако все още не сте ги пробвали... е, сега вече нямате извинение.

