Уникална закуска! Топли пухкави питки с масло и мед

Има закуски, които не просто засищат, а връщат усещането за дом, за спокойствие и за онзи уют, който ни липсва в забързаните сутрини. Точно такава е тази рецепта – проста, бърза и удивително вкусна. Тя ухае на топло тесто, разтопено масло и първи глътки кафе. И е от онези закуски, които сякаш винаги се получават, дори когато нямаме сили за нищо сложно.
Необходими продукти
1 чаша кисело мляко
1 ч.л. сода
1 яйце
2 с.л. олио
щипка сол
около 2 чаши брашно (добавяйте постепенно)
масло за намазване
мед или сирене за поднасяне
Начин на приготвяне
Смесете киселото мляко със содата и оставете да шупне.
Добавете яйцето, олиото и солта, след което разбъркайте добре.
Постепенно добавяйте брашното, докато получите меко, нелепнещо тесто.
Оформете малки топчета и ги разточете на питки с дебелина около половин сантиметър.
Изпечете ги на сух тиган на среден огън — по 2–3 минути от всяка страна, докато се надуят и станат златисти.
Намажете ги веднага с масло, за да попият аромат и да останат меки.
Как да ги поднесете
Поднесете питките топли — с мед и орехи, със сирене, със сладко или просто така, както са. Те са от онези закуски, които събират всички около масата.
