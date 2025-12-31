Уникална закуска! Топли пухкави питки с масло и мед

Има закуски, които не просто засищат, а връщат усещането за дом, за спокойствие и за онзи уют, който ни липсва в забързаните сутрини. Точно такава е тази рецепта – проста, бърза и удивително вкусна. Тя ухае на топло тесто, разтопено масло и първи глътки кафе. И е от онези закуски, които сякаш винаги се получават, дори когато нямаме сили за нищо сложно.

Необходими продукти

1 чаша кисело мляко

1 ч.л. сода

1 яйце

2 с.л. олио

щипка сол

около 2 чаши брашно (добавяйте постепенно)

масло за намазване

мед или сирене за поднасяне

Начин на приготвяне

Смесете киселото мляко със содата и оставете да шупне. Добавете яйцето, олиото и солта, след което разбъркайте добре. Постепенно добавяйте брашното, докато получите меко, нелепнещо тесто. Оформете малки топчета и ги разточете на питки с дебелина около половин сантиметър. Изпечете ги на сух тиган на среден огън — по 2–3 минути от всяка страна, докато се надуят и станат златисти. Намажете ги веднага с масло, за да попият аромат и да останат меки.

Как да ги поднесете

Поднесете питките топли — с мед и орехи, със сирене, със сладко или просто така, както са. Те са от онези закуски, които събират всички около масата.

