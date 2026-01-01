На Васильовден трапезата е богата и блажна (РЕЦЕПТИ)

На празничната маса задължително присъстват свинско месо, обредна пита и баница с късмети – за здраве, берекет и благоденствие през новата година.

Обредна пита

Продукти: 500 г брашно, 250 мл прясно мляко, 1 чаена лъжичка захар (за активиране на маята), 1 пакет суха мая (или 20 г прясна мая), 1 яйце + 1 жълтък за намазване, 50 мл разтопено масло, щипка сол

Приготвяне: Млякото се затопля леко и в него се разтварят захарта и маята, оставя се да шупне. В голяма купа се пресейва брашното със солта, добавят се яйцето и олиото, след което се добавя шупналото мляко. Тестото се омесва, докато стане меко и еластично, и се оставя да втаса на топло около 40–60 минути, докато удвои обема си.

След като тестото е втасало, се оформя като кръг, плитка или спирала. Намазва се с жълтък за златиста коричка. Пече се в предварително загрята фурна на 180 °C около 25–30 минути, докато придобие златист цвят. Оставя се леко да изстине преди сервиране.

Баница с късмети

Продукти: 1 пакет готови точени кори (около 500 г), 400 г сирене (класическо или комбинирано с крема), 4 яйца, 200 мл прясно мляко, 100 мл олио или разтопено масло, Късмети, щипка сол

Приготвяне: Разбий яйцата с млякото и олиото. Натрошете сиренето и го добавете към сместа. Подгответе листчетата с късметите – опаковайте ги в малки парченца алуминиево фолио или найлонови торбички, за да не се намокрят.

Разстелете една кора в тавата и намажете леко със сместа. Поставете късметите на няколко места. Покрийте с друга кора и продължете така, докато свършат корите и плънката. Завършете с плънка и леко намажете с масло или жълтък за златиста коричка.

Печете в предварително загрята фурна на 180 °C около 30–40 минути или докато баницата стане златиста. Оставете леко да изстине преди сервиране.

Свински джолани на фурна

Съставки: 2 свински джолана (по 600–800 г всеки), 4–5 скилидки чесън, 2 супени лъжици, сол, 1 супена лъжица черен пипер, 1 супена лъжица червен пипер, 1–2 чаени лъжички майорана или чубрица, 250 мл вода или бира, 2–3 супени лъжици олио или масло

Приготвяне: Джоланите се измиват добре и се подсушават. Нарязва се чесънът на тънки филийки и се втрива по кожата и месото заедно със солта, черния и червения пипер и подправките. Джоланите се оставят да се мариноват поне 30 минути (може и няколко часа в хладилник за по-интензивен вкус).

Поставят се в тава и се заливат с вода или бира. Отгоре се поливат с олио или разтопено масло. Пекат се в предварително загрята фурна на 180 °C около 2–2,5 часа, като периодично се поливат със соса от тавата. За хрупкава коричка температурата може да се увеличи до 200 °C за последните 15–20 минути.

Сервират се с гарнитура по избор – печен картоф, кисело зеле или салата.

Богати зелеви сарми

Продукти: 1 кисела зелка, 500 г смляно свинско или смес свинско и телешко месо, наденица (нарязана на ситно), 150 гр булгур, 150 ориз, 1-2 с.л. доматено пюре, 1 глава лук, 2-3 с.л. олио, 1 ч.л. червен пипер, 1/2 ч/л пушен червен пипер, 1/2 ч.л. черен пипер, 1 ч.л. чубрица, 1 дафинов лист, сол (ако е необходимо), 2-3 ч.ч. топла вода

Приготвяне: Лукът се нарязва на ситно и се задушава в олиото до златисто. Добавят се оризът и червеният пипер, разбърква се кратко. Сместа се сваля от огъня и към нея се добавят каймата, черният пипер и чубрицата. Листата на киселото зеле се разделят и при нужда се изрязва твърдата част. Във всяко листо се слага по малко от плънката и се завива на сарма. Сармите се нареждат плътно в тенджера, добавя се дафиновият лист и се заливат с топла вода. Варят се на слаб огън около 1,5–2 часа, докато станат крехки и ароматни.

