Всичко за Васильовден

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Васильовден е

Васильовден е

На 1 януари източните християни почитат паметта на Св. Василий Велики, който е един от най-великите философи и писатели на раннохристиянската църква....

01 януари | 10:05
0 коментара
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Със сурва в сърцето

Със сурва в сърцето

От 2000 г. пернишките села гонят злото в нощта срещу ВасильовденРейнджър от Афганистан и бивш футболен национал водят дружината на Долна Секирна Сурв...

14 януари | 21:30
0 коментара
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Васильовден е

Васильовден е

София. На 1 януари източните християни почитат паметта на Св. Василий Велики, който е един от най-великите философи и писатели на раннохристиянската ц...

01 януари | 11:35
0 коментара
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