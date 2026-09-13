На Васильовден трапезата е богата и блажна (РЕЦЕПТИ)
Задължително присъстват свинско месо, обредна пита и баница с късмети
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Задължително присъстват свинско месо, обредна пита и баница с късмети
Хиляди българи черпят за имен ден днес
В 10 ч. в катедралния храм "Св. Александър Невски" започна тържествена света Василиева литургия
Точно както на Бъдни вечер, така и на Васильовден трапезата не се вдига.
Имен ден имат Васил, Василка, Василия, Василена, Веселин, Веселина, Весела, Василий, Василина, Васияна, Васо и др.
Вкусна домашна рецепта
Дрянови късмети наречени на домашните животни, здравето, къщата и богатството
Имен ден празнуват Васил, Василка, Василена, Веселин, Веселина
Имен ден имат Васил, Василка, Василия, Василена, Веселин, Веселина, Весела, Василий, Василина, Васияна, Васо, Влада, Властин, Властина, Властомир, Вла...
Във всички епархии на Българската православна църква ще бъде отслужена тържествена света литургия
На 1 януари източните християни почитат паметта на Св. Василий Велики, който е един от най-великите философи и писатели на раннохристиянската църква....
Тричленен състав на ВАС е оставил без разглеждане жалбата на Асоциация на парковете в България (АПБ) срещу законността на изградения през 2010 г. лифт...
От 2000 г. пернишките села гонят злото в нощта срещу ВасильовденРейнджър от Афганистан и бивш футболен национал водят дружината на Долна Секирна Сурв...
София. На 1 януари източните християни почитат паметта на Св. Василий Велики, който е един от най-великите философи и писатели на раннохристиянската ц...
Маскираните мъже почетоха паметта на загинал миньор
Благоевград. Обитател на Дома за стари хора „Света Петка" в благоевградския квартал „Струмско" стана на един век в първия ден на новата година. Столет...
Сливен. Сливенският митрополит Йоаникий отслужи празнична Василиева света литургия на 1 януари сутринта. Това стана в съслужение с протосингела на мит...