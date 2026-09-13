Всичко за Поредица

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Без Assassin's Creed тази година

Без Assassin's Creed тази година

Гейминг гигантът Ubisoft официално потвърди слуховете около култовия им франчайз Assassin's Creed миналия петък. За първи път от шест години насам ням...

16 февруари | 20:35
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Деца четат за гении

Деца четат за гении

Поредицата "Кой е" за знаменити личности - учени и писатели, мореплаватели и космонавти, художници и музиканти, президенти и монарси - е новият проект...

24 август | 21:10
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Защо няма женски миньони?

Защо няма женски миньони?

Някога чудили ли сте се защо всички миньони са от мъжки пол? Създателят на симпатичните жълти дребосъци Пиер Кофен разкрива тайната. "Гледайки колко...

21 юли | 17:05
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