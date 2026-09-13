Еди Мърфи се завръща в култова роля. Нов филм от хитова поредица
Легендарният актьор за първи път изигра този герой през 2001 г.
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Легендарният актьор за първи път изигра този герой през 2001 г.
Блуи от анимационния сериал е абсолютен феномен
Чрез споделянето на спомени, рецепти и човешки истории от пътя DISCORDIA показва живота на своите професионални шофьори и затвърждава грижата си за хо...
Това не е раздяла с телевизията, заяви Мон Дьо
За първи път ще видим наследницата на 007 в „Смъртта може да почака“
Тя ще бъде предистория на събитията от оригиналната четирилогия
Политологът Първан Симеонов, изпълнителен директор на Галъп интернешънъл, ще открие тази вечер в родния си град поредицата от срещи-разговори под надс...
В нета пуснаха първи снимки на актьорите, които ще изиграят порасналия Хари Потър и семейството му. Пиесата "Хари Потър и прокълнатото дете" ще се игр...
Гейминг гигантът Ubisoft официално потвърди слуховете около култовия им франчайз Assassin's Creed миналия петък. За първи път от шест години насам ням...
Поредицата "Кой е" за знаменити личности - учени и писатели, мореплаватели и космонавти, художници и музиканти, президенти и монарси - е новият проект...
Орландо Блум ще се завърне в образа на пирата Уил Търнър очакваното продължение на "Карибски пирати". Звездата участва досега в три филма от поредица...
Световноизвесната фантастична сага на HBO "Игра на тронове" (Game of Thrones) ще зарадва феновете си по цял свят с новината, че поредица ще продължи п...
Популярният лекар и водещ, д-р Кристиан Йосен, се завръща в ефира на TLC с нова поредица, посветена на отслабването и здравословния начин на живот. В...
Някога чудили ли сте се защо всички миньони са от мъжки пол? Създателят на симпатичните жълти дребосъци Пиер Кофен разкрива тайната. "Гледайки колко...
"Семейство Ейглетиер" е психологическа семейна драма, написана в най-добрите традиции на френската литература. Първата част от поредицата представя фа...
Дубай. Снимките на седмата серия от киноепопеята "Междузвездни войни" са започнали днес в Абу Даби, съобщава емиратското издание The National. По-рано...
Джилиън Андерсън, превъплътила се в ролята на агент Скъли от сериала "Досиетата Х", ще изследва писателското поприще. Актрисата е сключила договор с а...