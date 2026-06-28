Еди Мърфи се завръща в култова роля. Нов филм от хитова поредица

Еди Мърфи ще се завърне към една от най-популярните си и обичани роли - тази на Магарето от Шрек.

Това ще се случи в самостоятелен анимационен филм-спиноф, посветен на героя му, чиято премиера е насрочена за 30 юни 2028 г., обяви Universal Pictures. Новината последва пускането на трейлъра за „Шрек 5“.

Според The Hollywood Reporter новият филм ще разкаже историята на произхода на Магарето - роля, която Мърфи изигра за първи път в оригиналния „Шрек“ от 2001 г., събрал 480 млн. долара в световен мащаб. Зад камерата ще застанат сърежисьорите Чарли Бийн и Мат Флин. Това не е първият самостоятелен проект от вселената на „Шрек“ - двата филма за Котарака в чизми от 2011 и 2022 г. са събрали над 1 млрд. долара заедно, а четирите основни филма от поредицата са генерирали общо 2,9 млрд. долара.

Оригиналният „Шрек“, базиран на картинната книга на Уилям Стейг от 1990 г., проследява приключенията на едноименния огър, неговото помощниче Магарето и принцеса Фиона. Очакваният „Шрек 5“ от 2027 г. ще въведе Зендая в ролята на Фелиша - дъщерята на Шрек и Фиона.

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