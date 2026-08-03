Българска следа в „Одисея“ на Кристофър Нолан! Клипът

Ето я най-добрата реклама за България това лято! Страната ни влезе в един от най-очакваните холивудски проекти. Част от музикалния клип към последната песен от саундтрака на филма „Одисея“ на режисьора Кристофър Нолан е заснета край софийското село Мирково, а зад реализацията стои български екип, предава БНТ. Продуцентите разказаха как само за няколко дни успяват да организират снимачния процес.

„Получих обаждане сутринта с въпрос дали съм готова да се включа в още един проект с изключително кратки срокове. За четири-пет дни успяхме да организираме локацията, разрешителните и всичко необходимо“, разказва продуцентът на терен Елена Дорошенко.

Преди да изберат Мирково, екипът огледал няколко различни места, но именно живописният пейзаж край селото впечатлил режисьора на музикалния клип.

Къща, построена специално, за да бъде изгорена

Българската продуцентска компания, която работи с американските си партньори, вече има сериозен опит с международни продукции.

„Проектът дойде буквално в последния момент, но реагирахме много бързо. Едно от основните задания беше да се построи къща, която след това да бъде изгорена пред камерата. Именно с подобни специални ефекти сме добре познати в световната киноиндустрия“, обяснява директорът продукция Константина Манолова.

80 българи зад холивудската продукция

Зад един от най-впечатляващите моменти в петминутния видеоклип стои български екип от около 80 души.

„Ние организирахме целия процес – от локацията и разрешителните до техническия екип и логистиката. Всичко, което е заснето в България, е реализирано с български специалисти“, казва Елена Дорошенко.

По думите ѝ основният оператор е пристигнал от САЩ, стедикам операторът – от Франция, а една от камерите е била поверена на български оператор.

Нови възможности за България

Според българските продуценти участието в толкова мащабен международен проект ще привлече вниманието на още големи филмови студиа към страната ни.

Те са убедени, че успешната работа по продукцията на Кристофър Нолан ще затвърди репутацията на България като предпочитана снимачна дестинация и ще отвори вратите за нови престижни холивудски проекти.